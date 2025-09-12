S’abonner au mag
Aymeric Laporte finalement de retour à Bilbao

Ça a fini par s’ouvrir pour Laporte.

Dix jours après un transfert vers l’Athletic Club refusé par l’UEFA, Aymeric Laporte a fait finalement son grand retour, ce jeudi, dans le club basque et quitte Al-Nassr. Selon L’Équipe, l’instance du foot européen avait bloqué la transaction du franco-espagnol, la faute à des négociations beaucoup trop longues de la part du club saoudien, ayant empêché l’enregistrement du défenseur dans les temps. Après une demande de dérogation de la part de la fédération espagnole de football, la FIFA  a finalement accepté le transfert du joueur de 31 ans à Bilbao.

Objectif Coupe du monde 2026 ?

Absent de la sélection espagnole depuis maintenant un an, Laporte devra gagner des points pour espérer retrouver la Roja dès le mois prochain et une place pour le prochain Mondial. Vainqueur du dernier Euro avec l’Espagne, avec sept titularisations sur les huit rencontres de la Roja, l’ancien coéquipier de CR7 a vu émerger une forte concurrence avec Dean Huijsen, Robin Le Normand ou encore Pau Cubarsì, pour s’arracher une place de titulaire. Désormais de retour dans le club basque, dans lequel il a passé six saisons entre 2012-2018, il pourra se montrer plus facilement au sélectionneur Luis de la Fuente.

Au pire, Didier Deschamps pourrait bien avoir besoin d’un défenseur central gaucher…

Yeray Álvarez suspendu dix mois après son contrôle positif

