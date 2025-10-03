S’abonner au mag
Lamine Yamal présent dans les 23 espagnols, deux cadres absents

Lamine Yamal présent dans les 23 espagnols, deux cadres absents

Luis de la Fuente ne veut pas se faire houspiller comme Deschamps.

Le sélectionneur espagnol a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs de qualification au Mondial 2026. La Roja accueille la Géorgie le 11 octobre, avant de défier la Bulgarie le 14. Pas de surprise majeure, mais quelques absences qui font grincer des dents, et des petits nouveaux prêts à se faire remarquer.

Il y aura des opportunistes

Joan Garcia, Nico Williams et Fermín Lopez sont tous forfaits, tout comme Fabian Ruiz, sorti sur blessure face au Barça à cause d’un problème aux adducteurs. Morata, lui, est apte mais l’attaquant de 32 ans, remplaçant à Côme, doit également faire l’impasse sur cette fenêtre internationale. Hors blessure, ce n’était plus arrivé depuis l’automne 2020.

Derrière ces absences se dessinent toutefois de nouvelles opportunités, Marcos Llorente récupère le poste de latéral droit avec la blessure de Carvajal, tandis qu’Alex Garcia, Pablos Barrios et Aleix Garcia rejoignent l’équipe pour compenser les absences au milieu de terrain. En attaque, Samu Aghehowa et Jorge de Frutos profitent des forfaits pour se montrer. Malgré ces changements, la colonne vertébrale du groupe reste catalane, avec Pedri, Cubarsi, Ferran Torres et Dani Olmo, tandis que Lamine Yamal, de retour de blessure, retrouve également la sélection.

Ils peuvent bien faire ce qu’ils veulent : on sait déjà qu’ils seront champions du monde en 2026.

Pourquoi l’Espagne brandit la menace du boycott de la Coupe du monde 2026 face à Israël ?

