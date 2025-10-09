S’abonner au mag
Le sujet de la multipropriété porté au Parlement européen

Le sujet de la multipropriété porté au Parlement européen

De la Meinau au Parlement européen : la critique a pris le tram E.

Après avoir essuyé les critiques de certains supporters, les dirigeants strasbourgeois voient désormais les acteurs politiques s’attaquer au sujet de la multipropriété. Après Éric Coquerel (LFI), qui proposait une loi visant à interdire la multipropriété des clubs professionnels dans le foot français, l’eurodéputé écologiste allemand Rasmus Andresen a prononcé un discours virulent contre le principe de multipropriété au Parlement européen… situé à Strasbourg.

Le football, patrimoine des supporters ou jouet des investisseurs ?

« Le football appartient aux supporters et non aux investisseurs. Le football est devenu un investissement financier et le jouet des super-riches. Plus de 180 clubs européens font partie de structures opaques de multipropriété ou appartiennent à des magnats d’Arabie saoudite et du Qatar », introduit l’Allemand.

Son discours évoque également une inégalité criante au sein des championnats à cause de ces modes de fonctionnement. « La répartition inégale des droits télévisés, les systèmes fermés de multi-clubs et les salaires astronomiques nuisent à la concurrence loyale. Or, le football vit précisément de cette concurrence loyale, des émotions et du suspense. Ceux qui veulent protéger le football de la cupidité doivent agir. Nous avons besoin d’un cadre réglementaire européen, d’une protection contre les investisseurs, d’une restriction européenne de la multipropriété, de plafonds salariaux et de règles plus équitables pour le marché des transferts. » 

Encore un discours que les élus RN n’ont pas dû entendre.

Le Parlement peut-il légiférer sur la multipropriété dans le football ?

SF

