Le retour de Paul Pogba pourrait être à nouveau repoussé

Ça commence à faire long.

Il y a quelques semaines, Adi Hütter annonçait qu’il faudrait attendre le retour de la trêve internationale d’octobre pour voir Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1. Nous y sommes presque, et Adi Hütter ne dirigera vraisemblablement pas la Pioche à l’AS Monaco. Parce que le coach est en instance de départ, mais aussi parce que ce come-back risque d’être repoussé. Selon Monaco Matin, le champion du monde 2018 serait victime d’un nouveau pépin physique, compromettant sa présence pour la rencontre face à Angers, comptant pour la huitième journée du championnat.

Une question de jours

Face aux rumeurs concernant l’existence d’une blessure au genou de Paul Pogba, le journal monégasque a démenti ses informations. Le joueur de 32 ans aurait été uniquement victime en début de semaine d’une blessure légère, mais suffisante pour changer son calendrier de reprise.

Le Pogback est toujours en suspens.

