Monaco aurait son chouchou pour succéder à Adi Hütter

La fin d’Adi Hutter se précise.

Plus que jamais sur la sellette après le match nul concédé par l’AS Monaco ce dimanche face à l’OGC Nice, Adi Hütter ne devrait pas tarder à quitter le club. Selon L’Équipe, les dirigeants monégasques préparent déjà sa succession, et le Belge de 38 ans Sébastien Pocognoli serait l’heureux élu. Actuellement entraîneur de l’Union saint-gilloise, club engagé en Ligue des champions, l’ancien joueur de Alkmaar et du Standard de Liège pourrait quitter le club belge en pleine saison.

🚨 BREAKING 🇲🇨 Sébastien Pocognoli va devenir le prochain entraîneur de l’AS Monaco! 🟡🔵 Le coach belge l’a annoncé à son groupe dans la causerie d’avant-match lors de l’amical face au Patro-Eisden ce midi. 🇧🇪 Kevin Mirallas part avec Pocognoli. ⏳ Plus de détails 🔜 #ASM pic.twitter.com/lTk1DgVX5a — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) October 9, 2025

Les feux aux verts pour quitter la Belgique

Selon L’Équipe, Sébastien Pocognoli aurait indiqué à l’USG qu’il souhaite rejoindre le club de la Principauté, ce qui serait sa première expérience à l’étranger en tant qu’entraîneur. Après avoir dirigé les équipes de jeunes de l’Union saint-gilloise (2021-2022), de Genk (2022-2023) et de la sélection belge (2023-2024), il est ensuite revenu à l’Union saint-gilloise à la tête de l’équipe première, dans laquelle il avait évolué lors de la fin de sa carrière.

Pocognoli pourrait toujours disputer la Ligue des champions mais avec le club monégasque, où il se frottera notamment à Tottenham ou encore au Real Madrid.

Et si on envoyait Adi Hütter à l’Union saint-gilloise ?

Ça sent le roussi pour Adi Hütter à Monaco ?