Ça sent le roussi pour Adi Hütter à Monaco ?

L’accrochage de trop ?

En supériorité numérique pendant plus de 70 minutes, l’AS Monaco n’a pas su faire mieux qu’un nul à domicile face à l’OGC Nice (2-2). Sauvés une nouvelle fois par Ansu Fati, auteur d’un doublé, les Monégasques enchaînent un troisième match sans victoire, après le nul contre Manchester City (2-2) et la claque reçue à Lorient (3-1). Cette situation fragilise le coach Adi Hütter.

Monaco, adepte de la détente

Selon L’Équipe, la direction du club pense à changer d’entraîneur durant la trêve internationale. Actuel cinquième du championnat et trentième en Ligue des champions, le club de la Principauté peine à enchaîner les bonnes performances et à convaincre dans le jeu.

Cette inconstance très monégasque a valu le départ de plusieurs coachs ces dernières saisons. Depuis son arrivée à l’été 2023, Hütter souffle le chaud et le froid et n’a pas vraiment su poser sa patte. Si Monaco n’est pas largué en championnat, à trois points seulement du leader, la patience des dirigeants avec le coach autrichien pourrait avoir des limites.

Malheureusement, Leonardo Jardim n’est pas dispo.

Monaco et Nice se vautrent ensemble

