Les médias mexicains réservent un accueil épicé à Anthony Martial

La descente aux enfers d’Anthony Martial n’en finit plus. Exfiltré de l’AEK Athènes cet été par le Club de Fútbol Monterrey , l’ex-Golden Boy du foot français souhaitait se refaire la cerise loin des projecteurs européens. Il n’en est rien pour l’instant. Sur cinq matchs jouables depuis sa signature, il n’en a commencé qu’un comme titulaire, pour 195 petites minutes de temps de jeu. Sur cette période, il ne s’est pas montré décisif, ce qui commence à agacer la presse locale.

AS Mexique n’a pas manqué de mettre en avant la méforme de longue date de Martial, tout en faisant le parallèle avec son manque d’efficacité du moment : « Le Français ne trouve pas le chemin des filets, et cela fait déjà huit mois qu’il n’a pas marqué le moindre but. Lors de son dernier match, Anthony Martial a raté une occasion de but évidente qui a coûté à Monterrey la victoire contre Xolos. »

Martial dans la casserole mexicaine

Malheureusement pour le joueur de Monterrey, d’autres organes de presse sportive ont également attaqué le footballeur, avec encore plus de panache. Florilège : « Pourquoi t’a-t-on fait venir ? » a par exemple titré Récord, tandis qu’El Norte s’est fendu d’un « C’est Martial ou Marlon ? », référence impitoyable à l’ancien flop du même club Marlon Jonathan de Jesús Pavón (16 matchs et 2 buts en… 5 ans).

Quand ce ne sont pas directement les journaux mexicains, ce sont les journalistes locaux qui se paient l’ancien espoir de Manchester United (transféré pour environ 80 millions d’euros depuis Monaco en 2015). « Je crois que ce type met ses crampons à l’envers. Il a des raquettes aux pieds. Tous les ballons rebondissent sur lui », a notamment analysé le journaliste Willie Gonzalez. Le consultant de Fox Chaco Giménez a lui établi une comparaison cruelle avec son compatriote Allan Saint-Maximin, bien mieux intégré au Club América : « Il faut lui dire que le football mexicain ne lui rend pas service. Saint-Maximin est arrivé avec une autre intention et, à vrai dire, je ne le vois pas avec le même engagement. »

S’il ne s’impose pas au Mexique, on lui souhaite un même destin que Flotov par la suite.

