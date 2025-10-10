S’abonner au mag
Deschamps : « Je ne vais pas sauter de joie »

Deschamps : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Je ne vais pas sauter de joie<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Service minimum, mais service quand même.

La France a fait le nécessaire en s’imposant contre l’Azerbaïdjan (3-0), a remporté ses trois premiers matchs d’une campagne de qualifs au Mondial pour la première fois depuis 41 ans, mais ce succès n’a pas enthousiasmé Didier Deschamps. Le sélectionneur a commenté la performance de ses joueurs après la rencontre. « On a obtenu le résultat qu’on voulait. Sur la manière, non, surtout en première mi-temps, même si c’était mieux en deuxième mi-temps. Face à un bloc aussi bas, dense, il a manqué dans la circulation du ballon. On mettait trop de temps. […] On n’a pas mis assez cette intensité, on doit avoir trois occasions en première mi-temps. On n’est pas arrivés suffisamment à les déstabiliser. Avec la fatigue et les entrants, on a eu beaucoup plus d’opportunités. Je ne vais pas sauter de joie. Ok, on a gagné, c’était prévu. Notre première mi-temps, on doit faire mieux. »

« On doit être capables de mieux faire dans les combinaisons »

Au micro de TF1, DD a enchaîné : « Pas énervé, non, Ce match-là, il faut le prendre par le bon bout et ensuite gérer… On l’a pas assez fait. […] On n’a pas eu assez de percussion. Ça vient aussi de nos défenseurs. Au départ, on faisait 2, 3, 4 touches de trop. On doit être capable de mieux faire dans les combinaisons, notamment dans les couloirs. » Les Bleus se déplacent en Islande lundi avec ce joli chiffre : ils n’ont perdu aucun de leurs 26 derniers matchs en éliminatoires de la Coupe du monde.

Pas inquiété pour la cheville de Kylian Mbappé.

Les notes des Bleus contre l’Azerbaïdjan

