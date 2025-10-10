S’abonner au mag
L’Alético et l’Inter font match nul... en Libye

L’Alético et l’Inter font match nul... en Libye

Nicolas Sarkozy est-il impliqué dans l’organisation ?

Puisque le foot n’en finit pas d’avoir des idées pourries, c’est en Libye qu’il fallait être pour voir l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan s’écharper en… match amical. En pleine trêve internationale, les deux équipes ont pris l’avion, sont allées à Benghazi, et sont allées jusqu’à la séance de tirs au but pour se départager ce vendredi (1-1, 5-3 aux TAB).

Pour ce beau cirque, Diego Simeone était privé de son complotiste Marcos Llorente, en sélection, mais a pu compter sur Clément Lenglet et Antoine Griezmann, tous les deux titularisés côté colchoneros. En face, Ange-Yoan Bonny et Andy Diouf ont été alignés. Pour remettre les choses en ordre, c’est l’ancien Marseillais Luis Henrique qui a raté sa tentative sur penalty, comme Koke. Let it (Li)be !

Plusieurs médias, The Athletic en tête, rapportent que Barcelone aurait dû participer à l’événement, créé pour célébrer la fin des travaux du stade de Benghazi. Marca rapporte de son côté que l’Atlético empoche trois millions d’euros pour l’occasion. 

Amicalement nul.

Le Bayern, l’Atlético et l’Inter en balade, Chelsea à l’arrache

