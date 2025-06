Découvrez les douze stades américains de la Coupe du monde des clubs

Les matchs de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 se dérouleront dans 12 stades répartis dans 11 villes des États-Unis. Un tour en avion numérique pour survoler les lieux s’impose.

→ Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, Géorgie (75 000 places)

Le Mercedes-Benz Stadium est un stade ultramoderne doté d’un toit rétractable, principalement utilisé toute l’année par les Atlanta Falcons (NFL) et Atlanta United (MLS). Pour la Coupe du monde des clubs 2025, il sera le théâtre de plusieurs matchs de la phase de groupes, dont Inter Miami-FC Porto et Manchester City-Al-Aïn.

→ Bank of America Stadium à Charlotte, Caroline du Nord (75 000 places)

Ce stade est le domicile des Carolina Panthers (NFL) et de Charlotte FC (MLS). Durant la Coupe du monde des clubs, il accueillera des rencontres de la phase de groupes et pourrait également recevoir un huitième de finale selon l’avancement du tournoi.

→ TQL Stadium à Cincinnati, Ohio (26 000 places)

Le TQL Stadium est un stade dédié au football, utilisé toute l’année par le FC Cincinnati (MLS). Il est aussi le lieu de concerts et d’événements locaux. Pendant la Coupe du monde des clubs, il accueillera exclusivement des matchs de la phase de groupes dont Inter Milan-Botafogo le 18 juin, et le PSG-CF Monterrey deux jours plus tard.

→ Rose Bowl Stadium à Pasadena, Californie (88 500 places)

Le Rose Bowl est un stade historique, célèbre pour le Rose Bowl Game, une compétition de football américain universitaire, et a déjà accueilli la finale de Coupe du monde 1994. Pour le Mondial des clubs, il sera le cadre de plusieurs matchs de la phase de groupes, dont le Paris Saint-Germain contre l’Atlético de Madrid ce dimanche 15 juin, à 21 heures, heure française. C’est également le stade avec la plus grande capacité de la compétition.

→ Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride (65 000 places)

Ce stade est le domicile des Miami Dolphins (NFL) et accueille aussi le tournoi de tennis Miami Open, des concerts et parfois des matchs de l’Inter Miami. Il sera le théâtre du match d’ouverture de la Coupe du monde des clubs 2025 entre l’Inter Miami et Al-Ahly, ainsi que d’autres rencontres de la phase de groupes et possiblement un huitième de finale.

→ GEODIS Park à Nashville, Tennessee (30 000 places)

GEODIS Park est le plus grand stade dédié au football aux États-Unis, utilisé par Nashville SC. C’est également la deuxième maison de Taylor Swift. Pour la Coupe du monde des clubs, il recevra uniquement des matchs de la phase de groupes, dont Auckland City FC-Boca Juniors le 24 juin prochain.

→ Camping World Stadium à Orlando, Floride (65 000 places)

Ce stade polyvalent au nom qui ravirait Patrick Chirac reçoit des matchs de football américain universitaire tout au long de l’année. Pour ce Mondial des clubs, il accueillera un huitième de finale, et la rencontre entre la Juventus et Manchester City le 26 juin.

→ Inter&Co Stadium à Orlando, Floride (25 000 places)

Un autre stade américain dédié au football, puisque c’est l’enceinte d’Orlando City SC, pensionnaire de MLS. Pour la Coupe du monde des clubs, il sera utilisé uniquement pour des rencontres de la phase de groupes. Sa trop faible capacité ne lui permettra pas d’être la scène de la phase à élimination directe.

→ Lincoln Financial Field à Philadelphie, Pennsylvanie (69 000 places)

Le Lincoln Financial Field accueille les Philadelphia Eagles (NFL), des concerts et des matchs de football internationaux. Durant la Coupe du monde des clubs, il sera le théâtre de huit matchs, dont un quart de finale.

→ Lumen Field à Seattle, Washington (69 000 places)

Ce stade est le domicile des Seattle Seahawks (NFL) et des Seattle Sounders (MLS). Au moins un huitième de finale sera disputé sur sa pelouse, ainsi une multitude d’équipes dont le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan, River Plate, Botafogo, Urawa Red Diamonds et, évidemment, les Seattle Sounders.

→ Audi Field à Washington, D.C. (20 000 places)

Audi Field est le stade du D.C. United (MLS) et du Washington Spirit (NWSL). Il accueillera uniquement des matchs de la phase de groupes comme toutes les autres enceintes qui accueillent déjà du football tout le reste de l’année. La capitale des États-Unis verra, entre autre, Al-Aïn contre la Juventus le 19 juin.

→ MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey (82 500 places) — stade de la finale

Le meilleur pour la fin. Le MetLife Stadium accueille toute l’année les New York Giants et Jets (NFL), mais pour le Mondial des clubs, il sera le stade où se déroulera la finale, le 13 juillet prochain. En plus de la plus grande rencontre, huit autres matchs de groupes et à élimination directe seront disputés sur sa pelouse.

