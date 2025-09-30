Le Bayern, l’Atlético et l’Inter en balade, Chelsea à l’arrache

Soirée promenades.

Pas beaucoup de suspense aux quatre coins de l’Europe en ce mardi soir. Du côté de Chypre, Harry Kane a poursuivi son début de saison de folie et le Bayern Munich s’est montré sans pitié avec Paphos (1-5). Un doublé pour l’attaquant anglais, autant de passes décisives et un pion pour Michael Olise, toujours autant en jambes, et même Nicolas Jackson, titulaire et buteur : tout va bien en Bavière malgré le superbe but de Mislav Oršić, venu sauver l’honneur des siens juste avant la pause.

L’Inter sans sourciller, Griezmann historique

Sans faute également pour le finaliste sortant, l’Inter Milan. Jamais vraiment inquiétés par le Slavia Prague (3-0), les Nerazzurri s’en sont remis à une immense boulette du portier tchèque pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Lautaro Martínez. Libérés, les Italiens breakent dans la foulée par Denzel Dumfries, mis sur orbite par un génial Marcus Thuram. Un doublé de Martínez plus tard, les Intéristes comptent six points après deux journées.

🇫🇷 Antoine Griezmann s'offre son 200ème but avec l'Atletico Madrid et les Colchoneros mènent 3-0 face à Francfort ⚡️#ATMFRA | #UCL pic.twitter.com/k8Gm62zRaJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

Pas de frayeur non plus pour l’Atlético de Madrid, qui a pu sécher ses larmes de la dernière seconde à Anfield en tabassant Francfort (5-1). Quatre minutes ont suffi à Giacomo Raspadori pour débloquer le tableau d’affichage et lancer la fête. Robin Le Normand et Giuliano Simeone marquent également sur corner, mais le héros de la soirée se nomme bien sûr Antoine Griezmann. Lancé en pleine surface, l’attaquant tricolore y va de son 200e but avec les Colchoneros sur un service de Julián Álvarez, avant de voir la vidéo le priver d’un superbe doublé. Très en vue, l’Argentin s’offre même une petite panenka en fin de soirée.

Chelsea à l’arrache, Bodø/Glimt a cru à l’exploit

Les deux dernières rencontres de la soirée ont failli donner lieu à un exploit inédit. Pour le premier match de Ligue des champions chez lui (le premier de l’histoire de la compétition au nord du cercle polaire arctique), Bodø/Glimt a cru prendre sa revanche sur Tottenham, qui l’avait éliminé en demi-finales de la dernière Ligue Europa, avant de se faire rejoindre (2-2). La lumière était venue du pied de Jens Petter Hauge, auteur d’un doublé dont un enroulé de toute beauté. Mais la tête de Micky van de Ven et un but chanceux de Richarlison permettent finalement aux Anglais de gratter le nul (2-2).

Enfin, Chelsea a eu toutes les peines du monde à se défaire de Benfica (1-0), dans un choc dont l’image marquante restera l’hommage de Stamford Bridge à José Mourinho. La décision s’est faite rapidement sur un centre d’Alejandro Garnacho dévié dans son propre but par le malheureux Richard Ríos.

Quel spectacle !

Atlético de Madrid 5-1 Eintracht Francfort

Buts : Raspadori (4e), Le Normand (33e), Griezmann (45e+1), Simeone (69e) et Álvarez (81e SP) pour l’Atlético // Burkardt (57e) pour l’Eintracht

Paphos 1-5 Bayern Munich

Buts : Oršić (45e) pour Paphos // Kane (15e et 34e), Guerreiro (20e), Jackson (31e) et Olise (68e) pour le Bayern

Inter Milan 3-0 Slavia Prague

Buts : Martínez (30e et 65e) et Dumfries (34e)

Chelsea 1-0 Benfica

But : Ríos (18e CSC)

Expulsion : Pedro (96e) pour les Blues

Bodø/Glimt 2-2 Tottenham

Buts : Hauge (53e et 66e) pour Bodø // Van de Ven (68e) et Richarlison (90e) pour les Spurs

