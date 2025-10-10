L'Internationale des footballeurs a trouvé son entraîneur

Maurizio des Brigades Rouges ?

Après Adrien Rabiot, la Serie A a trouvé un autre opposant à la délocalisation du match Milan – Côme en Australie, prévu pour février prochain. Maurizio Sarri soutient le Français. « Pour moi, Rabiot a raison et l’argent ne peut pas tout justifier, la réponse [du président de la Ligue italienne] a été mauvaise, a déclaré Sarri sur la chaîne de radio de la Lazio. Rabiot pourrait répondre que s’il ne jouait pas trois fois par semaine et ne donnait pas tout sur le terrain, le patron de la Ligue lui-même ne toucherait pas d’argent, car il n’y aurait pas de Ligue. » Un petit rappel utile consistant à affirmer que sans les footballeurs, le football n’est rien.

« Rabiot, quand il entre le terrain, donne tout, c’est un garçon incroyable », a assuré Sarri qui avait coaché le Duc lors de sa première saison à la Juventus, en 2019-2020. « Tout cela nous dépasse. Le sujet des calendriers, de la santé des joueurs, est beaucoup discuté, et tout ça paraît fou, avait déclaré de son côté Adrien Rabiot au Figaro. C’est dingue de faire autant de kilomètres pour faire un match entre deux équipes italiennes en Australie. On doit s’adapter. Comme toujours. » L’UNFP a apporté son soutien au Français.

Sarrigole plus du tout.

