Côme étrille la Lazio

AL
Côme étrille la Lazio

Lazio 0-3 Côme

Buts : Baturina (2e) et Paz (24e et 49e) pour Côme 

Côme sur des roulettes.

Il n’y a pas eu de suspense ce lundi soir au Stadio Olimpico de Rome, où la Lazio n’a pas existé face à Côme (0-3). Les Romains ont vite compris qu’il s’agirait d’une soirée galère en concédant l’ouverture du score dès la deuxième minute, sur une frappe du droit signée Martin Baturina (0-1, 2e). C’était ensuite au tour de la pépite Nico Paz de sortir du bois : à bout portant d’abord, face à un Ivan Provedel délaissé par sa défense (0-2, 24e), puis sur une merveille d’action collective où figure Baturina également, autre artisan majeur de cette soirée (0-3, 49e).

Entre-temps, Paz avait raté un penalty, bien sorti par Provedel (35e), mais ce n’est sans doute pas ce que Cesc Fàbregas retiendra en priorité. Il pourra surtout se satisfaire de voir son équipe se rapprocher à nouveau du top 5, à deux petits points de la Juventus.

La Lazio, elle, se retrouve à neuf points de Côme, et voit l’Europe s’éloigner peu à peu.

Porté par Nico Paz, brillant, Como démarre parfaitement contre la Lazio

AL

