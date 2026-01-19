Côme étrille la Lazio

Lazio 0-3 Côme

Buts : Baturina (2e) et Paz (24e et 49e) pour Côme

Côme sur des roulettes.

Il n’y a pas eu de suspense ce lundi soir au Stadio Olimpico de Rome, où la Lazio n’a pas existé face à Côme (0-3). Les Romains ont vite compris qu’il s’agirait d’une soirée galère en concédant l’ouverture du score dès la deuxième minute, sur une frappe du droit signée Martin Baturina (0-1, 2e). C’était ensuite au tour de la pépite Nico Paz de sortir du bois : à bout portant d’abord, face à un Ivan Provedel délaissé par sa défense (0-2, 24e), puis sur une merveille d’action collective où figure Baturina également, autre artisan majeur de cette soirée (0-3, 49e).

🤩 | Quelle MERVEILLE de Nico Paz pour le doublé ! ✌️💫 #LazioComo Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/11o14s191Q — DAZN France (@DAZN_FR) January 19, 2026

Entre-temps, Paz avait raté un penalty, bien sorti par Provedel (35e), mais ce n’est sans doute pas ce que Cesc Fàbregas retiendra en priorité. Il pourra surtout se satisfaire de voir son équipe se rapprocher à nouveau du top 5, à deux petits points de la Juventus.

La Lazio, elle, se retrouve à neuf points de Côme, et voit l’Europe s’éloigner peu à peu.

