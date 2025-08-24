S’abonner au mag
  • Serie A
  • J1
  • Como-Lazio (2-0)

Porté par Nico Paz, brillant, Como démarre parfaitement contre la Lazio

Como 2-0 Lazio

Buts : Douvikas (47e) et Paz (73e) pour les Lombards

Avec un numéro 10 comme ça, on peut mourir en Paz.

Dixième de Serie A l’an dernier, Como a de nouvelles ambitions cette saison et se verrait bien accrocher l’Europe en fin d’année. Pour ça, le club lombard peut compter sur son tacticien Cesc Fàbregas, mais surtout sur son maître à jouer, Nico Paz. Auteur d’une passe décisive géniale et d’un coup franc somptueux face à la Lazio (2-0), l’international argentin a guidé son équipe vers un succès marquant à l’occasion de la première journée de Serie A.

Avec un nul sans but à la pause malgré une nette domination de Como, les choses ont vite tourné au retour des vestiaires. Les locaux ont ouvert le score dès la reprise grâce à Anastasios Douvikas, parfaitement servi dans la profondeur (1-0) pour, enfin, concrétiser leur supériorité. Ils se sont pourtant fait une belle frayeur avec le but annulé pour hors-jeu de Taty Castellanos, pour quelques millimètres. Un avertissement sans frais qui a eu le mérite de réveiller les locaux, qui ont doublé la mise grâce à la patte gauche de Paz (2-0), avant d’enchaîner les situations, que ce soit via l’entrant Álvaro Morata d’une grosse frappe lointaine, du défenseur Mergim Vojvoda (sur la barre) ou du Français Lucas Da Cunha, qui a forcé Ivan Provedel a une belle horizontale. Como démarre donc parfaitement, alors que la Lazio inquiète déjà. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, la Fiorentina a été tenue en échec par Cagliari.

Allez tous acheter le maillot de Paz avant qu’il ne retourne au Real !

Porté par Kylian Mbappé, le Real Madrid tape Oviedo

JF

