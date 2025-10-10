Le Duc a réussi son retour au Parc.

Deuxième buteur de l’équipe de France ce soir, Adrien Rabiot, à TF1, a raconté la victoire de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan (3-0). « Quand on rencontre des équipes come ca, en 5-4-1, c’est toujours compliqué, a-t-il admis. On ronronnait en première mi-temps, on a eu du mal à percuter. En deuxième, c’était mieux. Dans ces matchs-là, il faut savoir être patients. On savait qu’on allait trouver la faille. Ce soir, le travail est fait et les trois points sont là. » Adrien Rabiot a scoré son septième but avec les Bleus, encore une fois de la tête.

"Être applaudi ici, c'est tout ce qu'on aime." De retour au Parc des Princes, Adrien Rabiot est revenu sur son but et la joie de marquer dans son ancien stade #FRAAZE > Suivez l'Après - Match en direct sur @tf1 et @tf1plus : https://t.co/RsIJgpP03M pic.twitter.com/YW8PGjz6XG — TF1 (@TF1) October 10, 2025

« J’étais un peu frustré à la mi-temps, » raconte Ekitike

Hugo Ekitike est aussi passé au micro de la Une. L’attaquant de Liverpool l’a lui aussi admis : On a eu une première mi-temps un peu compliquée. On a mis du temps à se mettre en route. C’est ce que le coach nous a dit à la mi-temps : ça manque de dynamisme. Le principal, c’est de faire la différence, on l’a faite. Pour sa première titularisation avec l’équipe de France, Ekitike a tiré neuf fois au but, pour n’en cadrer qu’un seul. « J’étais un peu frustré à la mi-temps, parce que je sais que je peux apporter plus dans le jeu. J’étais dans un rôle de pivot. J’aurais aimé marqué le petit but, mais je garde ça pour le prochain match, j’espère ! »

Avant de conclure, fatigué : « Liverpool, c’est vraiment un institut. » De beauté ?

