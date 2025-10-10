S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbaïdjan (3-0)

« On ronronnait en première mi-temps, » admet Rabiot

UL
« On ronronnait en première mi-temps, » admet Rabiot

Le Duc a réussi son retour au Parc.

Deuxième buteur de l’équipe de France ce soir, Adrien Rabiot, à TF1a raconté la victoire de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan (3-0)« Quand on rencontre des équipes come ca, en 5-4-1, c’est toujours compliqué, a-t-il admis. On ronronnait en première mi-temps, on a eu du mal à percuter. En deuxième, c’était mieux. Dans ces matchs-là, il faut savoir être patients. On savait qu’on allait trouver la faille. Ce soir, le travail est fait et les trois points sont là.» Adrien Rabiot a scoré son septième but avec les Bleus, encore une fois de la tête.

« J’étais un peu frustré à la mi-temps, » raconte Ekitike

Hugo Ekitike est aussi passé au micro de la Une. L’attaquant de Liverpool l’a lui aussi admis : On a eu une première mi-temps un peu compliquée. On a mis du temps à se mettre en route. C’est ce que le coach nous a dit à la mi-temps : ça manque de dynamisme. Le principal, c’est de faire la différence, on l’a faite. Pour sa première titularisation avec l’équipe de France, Ekitike a tiré neuf fois au but, pour n’en cadrer qu’un seul. « J’étais un peu frustré à la mi-temps, parce que je sais que je peux apporter plus dans le jeu. J’étais dans un rôle de pivot. J’aurais aimé marqué le petit but, mais je garde ça pour le prochain match, j’espère ! »

Avant de conclure, fatigué : « Liverpool, c’est vraiment un institut. » De beauté ?

Les notes des Bleus contre l’Azerbaïdjan

UL

À lire aussi
30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbaïdjan
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!