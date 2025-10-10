- Mondial 2026
- Qualifs
- France-Azerbaïdjan (3-0)
Les notes des Bleus contre l’Azerbaïdjan
Dans un match jusqu’ici anecdotique, Florian Thauvin a piqué la vedette à Kyks, qui avait pourtant tout fait pour éclipser ses copains.
Mike Maignan
A touché moins de ballon que Michou ce soir.
0 note(s)
Malo Gusto
Avec Olise devant lui, il a dû courir pour deux.
0 note(s)
William Saliba
Il a fait comme les visiteurs : il s’est caché derrière Upamecano.
0 note(s)
Dayot Upamecano
Un match de videur qui ne te laisse même pas te présenter devant la porte de la boite.
0 note(s)
Theo Hernández
Merci à Didier Deschamps de l’avoir autorisé à dépasser la ligne médiane après la mi-temps.
0 note(s)
Michael Olise
Il joue avec une manette à la place du pied gauche. En revanche, il n’a toujours pas trouvé la touche R2. Remplacé par Maghnes Akliouche (70e), pas loin de l’orgasme.
0 note(s)
Khéphren Thuram
Se battre 90 minutes avec des Azerbaïdjanais et terminer sans fracture ni balafre, ça relève de la prouesse.
0 note(s)
Adrien Rabiot
Les sifflets du Parc se seront arrêtés aussi brusquement que sa carrière à l’OM. Remplacé par Eduardo Camavinga (70e), sans plus.
0 note(s)
Kingsley Coman
Un transfert en Arabie saoudite, des genoux qui grincent, des accélérations qui ne passent plus et l’impression qu’il a toujours été là. Heureusement qu’il nous rappelle par moment qu’il a bien 29 ans, car on lui en donnerait facilement 37. Remplacé par Christopher Nkunku (79e), toujours vivant.
0 note(s)
Hugo Ekitike
Son véritable adversaire ce soir était son capitaine, pas vraiment d’humeur à lui laisser des ballons. Remplacé par Jean-Philippe Mateta (79e), pour l’histoire.
0 note(s)
Kylian Mbappé
Insupportable dans son jeu. Encore plus quand ça fonctionne. Sorti sur blessure et remplacé par Florian Thauvin (83e), voir ci-dessous.
0 note(s)
Florian Thauvin
Six ans d’absence en équipe de France, comme Karim Benzema. Mais est-ce que ce gros nullard de KB9 avait claqué le but de l’année pour son retour, lui ?
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Jérémie Baron, au Parc des Princes