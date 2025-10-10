S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbaïdjan (3-0)

Les notes des Bleus contre l’Azerbaïdjan

Par Jérémie Baron, au Parc des Princes

Dans un match jusqu’ici anecdotique, Florian Thauvin a piqué la vedette à Kyks, qui avait pourtant tout fait pour éclipser ses copains.

Les notes des Bleus contre l’Azerbaïdjan

Mike Maignan

A touché moins de ballon que Michou ce soir.

Note de la rédaction ?
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Malo Gusto

Avec Olise devant lui, il a dû courir pour deux.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

William Saliba

Il a fait comme les visiteurs : il s’est caché derrière Upamecano.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Dayot Upamecano

Un match de videur qui ne te laisse même pas te présenter devant la porte de la boite.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Theo Hernández

Merci à Didier Deschamps de l’avoir autorisé à dépasser la ligne médiane après la mi-temps.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Michael Olise

Il joue avec une manette à la place du pied gauche. En revanche, il n’a toujours pas trouvé la touche R2. Remplacé par Maghnes Akliouche (70e), pas loin de l’orgasme.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Khéphren Thuram

Se battre 90 minutes avec des Azerbaïdjanais et terminer sans fracture ni balafre, ça relève de la prouesse.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Adrien Rabiot

Les sifflets du Parc se seront arrêtés aussi brusquement que sa carrière à l’OM. Remplacé par Eduardo Camavinga (70e), sans plus.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kingsley Coman

Un transfert en Arabie saoudite, des genoux qui grincent, des accélérations qui ne passent plus et l’impression qu’il a toujours été là. Heureusement qu’il nous rappelle par moment qu’il a bien 29 ans, car on lui en donnerait facilement 37. Remplacé par Christopher Nkunku (79e), toujours vivant.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Hugo Ekitike

Son véritable adversaire ce soir était son capitaine, pas vraiment d’humeur à lui laisser des ballons. Remplacé par Jean-Philippe Mateta (79e), pour l’histoire.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Kylian Mbappé

Insupportable dans son jeu. Encore plus quand ça fonctionne. Sorti sur blessure et remplacé par Florian Thauvin (83e), voir ci-dessous.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Florian Thauvin

Six ans d’absence en équipe de France, comme Karim Benzema. Mais est-ce que ce gros nullard de KB9 avait claqué le but de l’année pour son retour, lui ?

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Jérémie Baron, au Parc des Princes

À lire aussi
30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • France-Azerbaïdjan
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!