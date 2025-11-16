À Bakou, plus d’enjeux qu’il n’en a l’air

L’équipe de France terminera son année 2025 à Bakou, ce dimanche, où de nombreux joueurs habituellement non titulaires devraient démarrer la rencontre contre l’Azerbaïdjan. Pour certains d’entre eux, leur place au Mondial est peut-être en jeu, signe que cette rencontre n’est sans doute pas si anodine dans l’esprit de Didier Deschamps.

Sur le papier, il faudrait vraiment être un fanatique absolu de l’équipe de France pour avoir envie de se coltiner un match sans enjeu face à l’Azerbaïdjan un dimanche en fin d’après-midi, à l’heure de la sieste. Pas très glamour, donc, et pourtant, cette dernière rencontre de l’année civile pour les hommes de Didier Deschamps aura grand intérêt pour plusieurs d’entre eux. Et pour cause, ce sont des billets pour le prochain Mondial qui peuvent se gagner ici. Ou se perdre, d’ailleurs.

En attaque, des places à prendre derrière un groupe de six indiscutables

Si le sélectionneur des Bleus a souvent tendance à faire trois, quatre changements d’un match à l’autre dans un rassemblement, il pourrait cette fois être encore bien plus radical. Selon les dernières informations de L’Équipe, DD devrait tout simplement opter pour onze changements par rapport à la victoire face à l’Ukraine (4-0) ce jeudi, ce qui serait une première pour lui depuis le début de son ère à la tête de l’équipe nationale. Lucas Chevalier gardera la cage bleue et pourrait voir devant lui une ligne composée de Malo Gusto, d’Ibrahima Konaté et des deux frères Hernandez. Un milieu résolument offensif formé par Warren Zaïre-Emery et Khephren Thuram dans l’axe et de Christopher Nkunku et Maghnes Akliouche sur les côtés pourrait venir épauler le duo Jean-Philippe Mateta et Hugo Ekitiké devant. Voilà donc une équipe totalement expérimentale, surtout dans l’entrejeu et en attaque, où les places valent cher à quelques mois du Mondial.

Le 1er but de Hugo Ekitike pour son 5ème match en Bleu ! 🔥👏 pic.twitter.com/GntNXX1bM1 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2025

Six d’entre elles semblent déjà prises de manière quasi définitive (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram et Michael Olise), et Deschamps pourra piocher parmi Mateta, Ekitiké, Florian Thauvin, Akliouche, Nkunku ou encore Kingsley Coman quand il faudra s’envoler vers les États-Unis, même si certains peuvent aussi basculer dans la colonne des milieux de terrain, à l’image d’Olise lors de ce rassemblement. Ekitiké a certainement marqué des points dans l’esprit du sélectionneur jeudi après sa belle prestation au Stade de France, et Mateta devra impérativement ne pas passer à côté de l’événement dimanche pour rester dans la course. Buteur lors de la purge face à l’Islande en octobre dernier (2-2), l’avant-centre de Crystal Palace serait bien inspiré de planter encore dans un match lors duquel il devrait a priori avoir des occasions. Nkunku et Akliouche semblent eux partir d’encore plus loin, et auront besoin, en plus d’une bonne prestation à Bakou, de se montrer davantage dans leurs clubs jusqu’à la fin de la saison.

Un casse-tête au milieu et des confirmations attendues en défense

Reste encore l’épineux cas Rayan Cherki, qui avait ébloui la France lors de son entrée face à l’Espagne en juin dernier, mais qui n’a pas encore gagné définitivement la confiance de son sélectionneur. « Je ne sais pas comment vous pouvez être amenés à dire qu’il a épuré son jeu à Manchester. Vous n’avez pas dû voir ses matchs. […] Il y a des choses à améliorer par rapport au dernier match, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il y a aussi un collectif. Il y a également eu un positionnement où il était un peu trop bas. Il va être concerné par le match de dimanche, mais lui aussi va avoir besoin de temps », a lâché Deschamps à propos du milieu offensif ce samedi. Ce n’est pas encore gagné, donc, pour le joueur de City, comme ça semble l’être au milieu par exemple pour Aurélien Tchouaméni, Manu Koné et Adrien Rabiot. Derrière, un petit peloton composé de Thuram, Zaïre-Emery, N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga et Boubacar Kamara se bat pour gratter les derniers tickets.

"Je suis un footballeur à l'ancienne et à l'ancienne, 𝗼𝗻 𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀." Rayan Cherki se livre comme jamais ce dimanche dans Téléfoot. Une interview de @YassinNfaoui pic.twitter.com/rcPrDNaq6R — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 14, 2025

Enfin, en défense, la fratrie Hernandez jouera gros, aussi, ce dimanche. « Il y a une alternance depuis septembre entre les deux (entre T. Hernandez et Lucas Digne au poste d’arrière gauche, NDLR). Pour vous, c’est Lucas Digne qui est devant, mais ils sont proches l’un de l’autre, avec des profils différents. Je ne vais pas me plaindre d’avoir deux joueurs comme ça. Il y a de la concurrence… », a lâché DD au sujet de Théo, qui a peu à peu vu son statut de titulaire être remis en question, alors que son grand frère se bat pour obtenir la dernière place dans l’axe, les trois autres étant quasiment déjà attribuées à Konaté, Dayot Upamecano et William Saliba. Alors, un match en bois, vous disiez ?

