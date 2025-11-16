Didier Deschamps a « pu avoir des réponses »

Une liste qui se resserre.

Didier Deschamps a profité de ce déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan pour effectuer un gros turn-over et ainsi donner du temps de jeu aux habituels remplaçants à moins d’un an de la Coupe du monde. Et visiblement, le sélectionneur des Bleus a pu tirer de nombreux enseignements lors de cette victoire à Bakou (1-3) : « C’est très bien de finir sur une victoire. J’ai vu tous les joueurs, à part Brice Samba qui n’a pas été impliqué. J’ai pu avoir des réponses, oui, par rapport aux prochaines échéances ».

Akliouche a marqué des points

Buteur pour sa première titularisation en équipe nationale, Maghnes Akliouche a marqué des points auprès de Didier Deschamps alors que la concurrence est grande sur le plan offensif : « Par rapport à son tempérament, qui est plutôt introverti au début, il s’est lâché un peu plus. C’est important qu’il marque aujourd’hui, il est intéressant forcément. À travers le temps de jeu qu’il peut avoir, il essaie de le bonifier. Même s’il y a beaucoup de joueurs offensifs et beaucoup d’absents, il a franchi un palier pour être plus décisif. »

