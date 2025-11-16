S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)

Didier Deschamps a « pu avoir des réponses »

SO
Didier Deschamps a «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>pu avoir des réponses<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Une liste qui se resserre.

Didier Deschamps a profité de ce déplacement sans enjeu en Azerbaïdjan pour effectuer un gros turn-over et ainsi donner du temps de jeu aux habituels remplaçants à moins d’un an de la Coupe du monde. Et visiblement, le sélectionneur des Bleus a pu tirer de nombreux enseignements lors de cette victoire à Bakou (1-3) : « C’est très bien de finir sur une victoire. J’ai vu tous les joueurs, à part Brice Samba qui n’a pas été impliqué. J’ai pu avoir des réponses, oui, par rapport aux prochaines échéances ».

Akliouche a marqué des points

Buteur pour sa première titularisation en équipe nationale, Maghnes Akliouche a marqué des points auprès de Didier Deschamps alors que la concurrence est grande sur le plan offensif : « Par rapport à son tempérament, qui est plutôt introverti au début, il s’est lâché un peu plus. C’est important qu’il marque aujourd’hui, il est intéressant forcément. À travers le temps de jeu qu’il peut avoir, il essaie de le bonifier. Même s’il y a beaucoup de joueurs offensifs et beaucoup d’absents, il a franchi un palier pour être plus décisif. »

C’est sur que la concurrence est moins dense au niveau des latéraux.

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)
Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Revivez Azerbaïdjan - France (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!