En direct : Azerbaïdjan - France (0-0)

Allô la France, ici Bakou ! Les Bleus jouent leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde ce dimanche en Azerbaïdjan. Zéro pression : le billet pour l'Amérique a déjà été composté jeudi au Parc. Les enjeux seront surtout individuels pour ceux qui ont besoin de marquer des points aux yeux de Dédé. Coup d'envoi à 18 heures, donc on se retrouve à 17h45 !