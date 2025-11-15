La Belgique attendra avant de valider son ticket pour la Coupe du monde

Kazakhstan 1-1 Belgique

Buts : Satpaev (9e) pour le Kazakhstan // Vanaken (48e) pour la Belgique

Expulsion : Chesnokov (79e)

N’est pas la France qui veut.

Vainqueur 6-0 du Kazakhstan lors du match aller en septembre, la Belgique n’a pas eu la même efficacité devant le but à Astana où les Diables rouges n’ont pas su s’imposer malgré une grosse domination (1-1). Résultat, les hommes de Rudi Garcia devront attendre mardi pour obtenir leur ticket pour la Coupe du monde.

Pour comprendre comment la Belgique s’est mise dans une situation compliquée, il suffit de voir le début de match des Belges et d’Arthur Theate, dont la passe manquée profite à Dastan Satpaev. La pépite de 17 ans du Kairat Almaty qui a déjà signé son contrat avec Chelsea en profite pour débloquer son compteur en sélection en allant battre Matz Sels (1-0, 9e).

Le mur Temirlan Anarbekov

La suite de la rencontre est un attaque-défense durant lequel le portier kazakh Temirlan Anarbekov sort vainqueur devant Leandro Trossard (23e), Charles De Ketelaere (44e) ou encore Timothy Castagne (45e). Mais aussi solide soit-il, Anarbekov n’est pas un super-héros et ne peut donc rien faire sur un coup de boule à bout portant du capitaine Hans Vanaken (1-1, 48e). La Belgique continue de pousser pour marquer le second pion. En vain, et ce, malgré le carton rouge d’Islam Chesnokov pour une faute sur Jérémy Doku (79e). Tout simplement car Anarbekov a une nouvelle fois dit non à Nicolas Raskin (89e).

La Belgique a tout de même un pied et demi en Amérique puisqu’il lui suffit de s’imposer lors du dernier match ce mardi face au… Liechtenstein. Et si ?

Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne