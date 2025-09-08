Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne

La défaite de trop.

Torpillé par la Belgique lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du groupe J (6-0), le Kazakhstan n’a pas perdu que la rencontre ce dimanche soir. Ali Aliyev, le sélectionneur kazakh, a annoncé sa démission en conférence de presse d’après-match. Livide selon plusieurs témoins, ce dernier aurait simplement déclaré : « Je vais être bref : tout ce qui s’est passé sur le terrain relève de ma responsabilité. Cette défaite m’incombe entièrement. Une fois rentré chez moi, je signerai ma lettre de démission. Je tiens à présenter mes excuses aux supporters. »

🚨🇰🇿 | Kazakhstan national team head coach Ali Aliyev has announced his resignation after a crushing 6-0 defeat away to Belgium. “I’ll keep it short: everything that happened on the pitch is my responsibility. This defeat is entirely on me. Once I return home, I will sign the… pic.twitter.com/MA1ZfFgy6x — Scout in Eurasia (@scout_eurasia) September 7, 2025

Quatre revers consécutifs

D’après L’Équipe, plusieurs journalistes kazakhstanais présents ont applaudi cette prise de parole. Arrivé en janvier dernier pour prendre la relève du Russe Stanislav Cherchesov, Aliyev a signé ce soir son quatrième revers consécutif après des défaites en amical face à la Biélorussie (4-1), contre la Macédoine du Nord (1-0) et face au pays de Galles (1-0). Avant-dernier du groupe J, à sept points de son bourreau du soir et des pays de Galles, respectivement deuxième et troisième, le pays d’Asie centrale affrontera le dernier, le Liechtenstein, le 10 octobre prochain.

Ce qui laisse un peu de temps pour remettre la tête à l’endroit.

Gattuso corrige ses propos concernant Israël