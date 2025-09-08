S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Belgique-Kazakhstan (6-0)

Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne

TM
Le sélectionneur du Kazakhstan démissionne

La défaite de trop.

Torpillé par la Belgique lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du groupe J (6-0), le Kazakhstan n’a pas perdu que la rencontre ce dimanche soir.  Ali Aliyev, le sélectionneur kazakh, a annoncé sa démission en conférence de presse d’après-match. Livide selon plusieurs témoins, ce dernier aurait simplement déclaré : « Je vais être bref : tout ce qui s’est passé sur le terrain relève de ma responsabilité. Cette défaite m’incombe entièrement. Une fois rentré chez moi, je signerai ma lettre de démission. Je tiens à présenter mes excuses aux supporters. »

Quatre revers consécutifs

D’après L’Équipe, plusieurs journalistes kazakhstanais présents ont applaudi cette prise de parole. Arrivé en janvier dernier pour prendre la relève du Russe Stanislav Cherchesov, Aliyev a signé ce soir son quatrième revers consécutif après des défaites en amical face à la Biélorussie (4-1), contre la Macédoine du Nord (1-0) et face au pays de Galles (1-0). Avant-dernier du groupe J, à sept points de son bourreau du soir et des pays de Galles, respectivement deuxième et troisième, le pays d’Asie centrale affrontera le dernier, le Liechtenstein, le 10 octobre prochain.

Ce qui laisse un peu de temps pour remettre la tête à l’endroit.

Gattuso corrige ses propos concernant Israël

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine