La Belgique veut encore faire comme la France

Tout comme les Bleus, les titres en moins.

Alors que la nouvelle d’une rencontre de l’équipe de France face au Brésil en mars à Boston est tombée dans la journée, voilà que l’on apprend que les Diables rouges vont eux aussi s’aventurer au pays de l’Oncle Sam. Selon La DH Les Sports +, les joueurs de Rudi Garcia vont affronter le Mexique à Atlanta le 28 mars, puis les États-Unis à Chicago, le 31 mars. Ce déplacement devrait rapporter quelques deniers à la fédération.

La trêve de matchs amicaux ne devrait toutefois pas attirer tous les meilleurs joueurs belges, puisqu’elle est située à quelques jours des quarts de finale des compétitions européennes, soit pas le meilleur moment de s’envoyer un tel trajet en avion.

En tout cas, encore comme les Bleus (lol), les Belges peuvent se qualifier dès cette semaine pour le Mondial en cas de succès face au Kazakhstan.

