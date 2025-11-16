S’abonner au mag
Nayef Aguerd quitte le rassemblement du Maroc plus tôt que prévu

Ça ne sent pas très bon cette affaire.

Faut-il commencer à s’inquiéter sérieusement pour Nayef Aguerd ? La question doit certainement se poser dans les travées de la Commanderie, alors que le joueur marocain est touché par une pubalgie depuis plusieurs semaines, et qui s’est réveillée juste avant la trêve, contre Brest. Malgré cela, Walid Regragui avait choisi de sélectionner son taulier en défense centrale, mais Aguerd va finalement devoir rentrer à Marseille plus tôt que prévu pour y poursuivre des soins, selon les informations de La Provence, alors qu’il n’a pas joué lors de la victoire des siens contre le Mozambique (1-0) et qu’il n’aurait pas été disponible non plus face à l’Ouganda ce mardi. Aucune durée d’indisponibilité n’a pour le moment été communiquée, mais les interrogations sont de mise alors que la CAN approche à grands pas.

Sans Aguerd ni Achraf Hakimi, ce ne serait évidemment pas le même Maroc.

