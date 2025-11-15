S’abonner au mag
Un international italien prend sa retraite à 31 ans

Le talent de Nesta mais le corps de Gourcuff.

Défenseur central élégant, Mattia Caldara a annoncé mettre un terme à sa carrière à seulement 31 ans. La faute à une multitude de blessures qu’il a accumulé tout au long de son parcours qui l’a vu passer par l’Atalanta, l’AC Milan, la Juventus ou encore la sélection italienne (2 capes). Un calvaire qu’il a raconté dans une lettre publiée sur le site de Gianluca Di Marzio : « Tout a commencé en juillet, après une visite chez un spécialiste : « Mattia, vous n’avez plus de cartilage à la cheville. Si vous continuez comme ça, dans quelques années, il faudra vous poser une prothèse. » Mon corps m’avait trahi. Cette fois, peut-être définitivement ». 

Une vie de blessures

Les montagnes russes, Mattia Caldara les a connu entre 2017 et 2019. Jeune prometteur, celui qui aime lire Dostoïevski est recruté par la Juventus contre 19 millions d’euros. Prêté dans la foulée à son club formateur de l’Atalanta, Caldara ne jouera pas la moindre minute avec la Vieille Dame. Car dès son retour de prêt, le défenseur Italien est envoyé à l’AC Milan contre un chèque de 35 millions d’euros lors d’une opération visant le rapatriement de Leonardo Bonucci à Turin. En 6 ans à Milan, Caldara jouera…3 matchs.

Dès sa première saison, celui qui aura donc terminé sa carrière du côté de Modène a enchaîné les blessures avant de se rompre les ligaments en mai 2019. Le début du cauchemar : « Je me souviens encore du premier pas après le tacle : j’ai senti le sol se dérober sous mon pied. Je me suis effondré. D’abord physiquement, puis mentalement. J’étais au sommet de ma carrière, et en quelques secondes, tout a basculé. Plus jamais. Je n’ai jamais pu redevenir ce Caldara-là. J’ai essayé, mais c’était devenu impossible. Cette quête d’une illusion m’a épuisé. » 

À défaut de faire mieux que son idole Alessandro Nesta sur le terrain, il peut toujours tenter de faire mieux que lui en tant que coach. Une mission bien plus facile à réaliser.

 

 

 

 

