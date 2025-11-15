Didier Deschamps a choisi son gardien pour le match face à l'Azerbaïdjan

Des chances à saisir.

Après son succès face à l’Ukraine (4-0), l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026. C’est donc sans pression que les Bleus se rendent en Azerbaïdjan. Une rencontre durant laquelle Didier Deschamps devrait effectuer un gros turn-over comme il l’a confirmé en conférence de presse : « Je vais être amené à faire beaucoup de changements parce que je pense que c’est le moment de le faire. On a joué il y a trois jours, on a eu un très long déplacement, il y a des joueurs que je veux voir ». Parmi eux, on retrouve notamment Lucas Chevalier qui devrait connaître sa première sélection malgré un début de saison compliqué : « Lucas Chevalier sera concerné notamment. »

« Rayan, c’est Rayan »

Pour le reste de la compo, Didier Deschamps a été plus évasif. Une chose est sûre, Kylian Mbappé ne sera pas sur la pelouse puisqu’il a été renvoyé à Madrid : « Kylian a toujours une inflammation à la cheville. J’estime qu’il n’y avait aucun risque à prendre, du fait qu’on est déjà qualifiés. »

Au contraire de Hugo Ekitike qui « a fait une entrée tonitruante » face à l’Ukraine selon DD et de Rayan Cherki qui pourrait avoir une seconde chance après un match moyen au Parc des Princes : « Rayan, c’est Rayan. Il y a des choses à améliorer par rapport au dernier match, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il y a aussi un collectif. Il y a également eu un positionnement où il était un peu trop bas. Il va être concerné par le match de dimanche, mais lui aussi va avoir besoin de temps. »

Sauf que le temps n’a pas le temps pour le temps.

