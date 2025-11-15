S’abonner au mag
Bastia a un nouvel entraîneur

Du neuf avec du vieux.

Bon dernier de Ligue 2 avec sept petits points et déjà huit longueurs de retard sur le premier non-relégable, le SC Bastia est en pleine tempête. Pour tenter de sauver le bateau de la noyade, les dirigeants bastiais ont choisi, ce samedi, de nommer Réginald Ray en tant qu’entraîneur, selon les informations du Parisien. Ray connaît bien l’environnement du club, puisqu’il avait été l’adjoint de Frédéric Hantz entre 2010 et 2014 à Bastia. Il s’agit d’une véritable mission maintien pour Ray, alors que le club s’est séparé de Benoît Tavenot il y a quelques semaines, et que Frédéric Antonetti avait remis sa démission dans la foulée.

Qui fait le pire début de saison entre Caen et Bastia ? La question peut se poser.

