Le coup de gueule de Didier Deschamps

Au risque de se répéter, la France n’a pas offert un superbe spectacle face à l’Azerbaïdjan.

Et si la victoire a tout de même été au rendez-vous lors de ce match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n’était pas ravi du jeu proposé par les Bleus. À la mi-temps de la rencontre, le sélectionneur a d’ailleurs tancé ses joueurs dans le vestiaire.

« On est à deux à l’heure ! » Didier Deschamps fustige les joueurs à la mi-temps du match France-Azerbaïdjan. @YassinNfaoui pic.twitter.com/d3USMILT0m — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 12, 2025

Dans une vidéo publiée par Téléfoot, l’entraîneur se montre en effet énervé par la prestation de son équipe. « Si Kylian ne fait pas ce qu’il fait à la fin, on ne les met pas en difficulté parce qu’on est à l’arrêt, observe notamment le techncien. Dès qu’il y a un peu de mouvement et de la vitesse, ça les met en difficulté. Mais on est à deux à l’heure, ce n’est pas faute de vous l’avoir dit ! »

« On appuie sur l’interrupteur, et on met la lumière », a-t-il également ordonné, en bon chef de l’EDF.

