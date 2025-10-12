S’abonner au mag
Le coup de gueule de Didier Deschamps

Le coup de gueule de Didier Deschamps

Au risque de se répéter, la France n’a pas offert un superbe spectacle face à l’Azerbaïdjan.

Et si la victoire a tout de même été au rendez-vous lors de ce match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n’était pas ravi du jeu proposé par les Bleus. À la mi-temps de la rencontre, le sélectionneur a d’ailleurs tancé ses joueurs dans le vestiaire.

Dans une vidéo publiée par Téléfoot, l’entraîneur se montre en effet énervé par la prestation de son équipe. « Si Kylian ne fait pas ce qu’il fait à la fin, on ne les met pas en difficulté parce qu’on est à l’arrêt, observe notamment le techncien. Dès qu’il y a un peu de mouvement et de la vitesse, ça les met en difficulté. Mais on est à deux à l’heure, ce n’est pas faute de vous l’avoir dit ! »

« On appuie sur l’interrupteur, et on met la lumière », a-t-il également ordonné, en bon chef de l’EDF.

Siffler les Bleus, nouveau point noir

