Zinédine Zidane prêt à reprendre du service en équipe de France

Bonne nouvelle, la rumeur tient toujours.

On le sait, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Ce qu’on ne sait toujours pas, c’est le nom de celui qui le remplacera. Il y a bien cette rumeur insistante qui envoie Zinédine Zidane à terme sur le banc des Bleus, mais elle n’a toujours pas été officialisée. Depuis ce week-end, on a malgré tout une raison de continuer à y croire.

« On verra bieng »

Invité au Festival Dello Sport, une série de rencontres organisées par le quotidien La Gazzetta Dello Sport, Zizou a été invité à s’exprimer sur son métier d’entraîneur. On lui a par exemple demandé pourquoi il n’avait jamais entraîné la Juventus : « Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas eu lieu, a-t-il répondu. J’ai toujours ce club dans mon cœur car il m’a énormément apporté. Plus tard peut-être, je ne sais pas. » Ce qu’il semble savoir en revanche, c’est le pays qu’il a très envie d’entraîner : « L’un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien. »

En 2026, il aura passé cinq ans sans banc. Ca fait beaucoup là, non ?

