S’abonner au mag
  • International
  • France

Zinédine Zidane prêt à reprendre du service en équipe de France

JD
Zinédine Zidane prêt à reprendre du service en équipe de France

Bonne nouvelle, la rumeur tient toujours.

On le sait, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Ce qu’on ne sait toujours pas, c’est le nom de celui qui le remplacera. Il y a bien cette rumeur insistante qui envoie Zinédine Zidane à terme sur le banc des Bleus, mais elle n’a toujours pas été officialisée. Depuis ce week-end, on a malgré tout une raison de continuer à y croire.

« On verra bieng »

Invité au Festival Dello Sport, une série de rencontres organisées par le quotidien La Gazzetta Dello Sport, Zizou a été invité à s’exprimer sur son métier d’entraîneur. On lui a par exemple demandé pourquoi il n’avait jamais entraîné la Juventus : « Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas eu lieu, a-t-il répondu. J’ai toujours ce club dans mon cœur car il m’a énormément apporté. Plus tard peut-être, je ne sais pas. » Ce qu’il semble savoir en revanche, c’est le pays qu’il a très envie d’entraîner : « L’un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien. »

En 2026, il aura passé cinq ans sans banc. Ca fait beaucoup là, non ?

Le coup de gueule de Didier Deschamps

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
142
36

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!