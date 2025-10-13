S’abonner au mag
  • France
  • AJ Auxerre

L'AJ Auxerre apporte son soutient à Christophe Gleizes

FL
L'AJ Auxerre apporte son soutient à Christophe Gleizes

Tous ensemble, tous ensemble !

Ce lundi après-midi, l’AJ Auxerre a sensibilisé son public à la cause de notre confrère Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis le mois de juin 2025 pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ».

« Soutien à Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society, injustement condamné à sept ans de prison et détenu en Algérie », ont écrit les Ajaïstes sur X, en partageant un lien vers la pétition de Reporters sans frontières réclamant justice et la libération du journaliste (qu’on vous invite d’ailleurs à signer !).

Le procès en appel de Christophe Gleizes est prévu dans le courant du mois d’octobre.

Lens grille Auxerre au finish

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
20
Revivez PSG-Auxerre (2-0)
  • Ligue 1
  • J6
  • PSG-Auxerre
Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Aimeriez-vous voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
142
62

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!