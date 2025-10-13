L'AJ Auxerre apporte son soutient à Christophe Gleizes

Tous ensemble, tous ensemble !

Ce lundi après-midi, l’AJ Auxerre a sensibilisé son public à la cause de notre confrère Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie depuis le mois de juin 2025 pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ».

✊ Soutien à Christophe Gleizes, collaborateur de @sofoot et @SocietyOfficiel, injustement condamné à 7 ans de prison et détenu en Algérie. ✍️ Pour faire bouger les choses, nous vous invitons à signer la pétition portée par @RSF_inter 👉 https://t.co/fsvPEKAuAj#FreeGleizes pic.twitter.com/oVWgUF3nsf — AJ Auxerre (@AJA) October 13, 2025

« Soutien à Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society, injustement condamné à sept ans de prison et détenu en Algérie », ont écrit les Ajaïstes sur X, en partageant un lien vers la pétition de Reporters sans frontières réclamant justice et la libération du journaliste (qu’on vous invite d’ailleurs à signer !).

Le procès en appel de Christophe Gleizes est prévu dans le courant du mois d’octobre.

