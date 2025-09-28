Luis Enrique pas inquiet

S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J6
  • PSG-Auxerre (2-0)

FC
Fabian Ruiz, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia…

Pour le moment, personne ne sait si ces trois joueurs pourront disputer le match de Ligue des champions contre Barcelone qui arrive. Déjà bien diminué en raison de pépins physiques, l’effectif du Paris Saint-Germain a en effet vu les deux derniers se blesser lors de la victoire contre Auxerre à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Mais Luis Enrique, lui, ne semble pas particulièrement inquiet de cette situation. En témoignent les propos de l’entraîneur, interrogé en conférence de presse : « Il faut être positif, c’est important de savoir gérer ça. Les blessures ne sont pas à déplorer seulement au PSG, mais chez toutes les équipes qui ont un calendrier intense. »

Et l’Espagnol de continuer, toujours dans la même veine : «  Il faut être positif tout le temps, c’est facile d’être négatif. C’est dommage que quatre ou cinq joueurs du PSG soient blessés, et qu’il y en ait aussi au Barça. C’est dommage pour moi, pour l’entraîneur de Barcelone et pour les spectateurs. On va commencer à penser au match du Barça, une des meilleures équipes du monde avec un gros pouvoir offensif. C’est un vrai plaisir de jouer contre une équipe qui a notre identité, nous sommes prêts à tout affronter. Quel que soit l’adversaire, quel que soit le match. C’est la capacité d’une vraie équipe, et nous sommes une véritable équipe. »

Sympa, comme discours !

Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain

