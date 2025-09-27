S’abonner au mag
Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain

Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain

Une victoire pour l’équipe, une défaite pour son infirmerie.

Si le Paris Saint-Germain s’est imposé à domicile contre Auxerre lors de la sixième journée de Ligue 1 et a (provisoirement ?) récupéré son fauteuil de leader du championnat de France, tout ne s’est pas exactement passé comme prévu : malgré un effectif déjà bien diminué, le club de la capitale a vu Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia se blesser.

Le milieu portugais est en effet sorti dès la demi-heure de jeu et a été remplacé par Achraf Hakimi, alors que le joueur géorgien a attendu la mi-temps pour laisser sa place à Bradley Barcola. Deux pépins physiques qui ne sentent pas bon à l’heure d’aller affronter Barcelone en Ligue des champions, ce mercredi.

En attente de nouvelles rassurantes, peut-être…

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

