Le PSG surclasse Auxerre, mais remplit son infirmerie avant Barcelone

De retour au Parc cinq jours après la déconvenue marseillaise, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel en battant Auxerre (2-0) et repasse leader du championnat de France. Une soirée cependant ternie par les sorties prématurées de Vitinha et Kvaratskhelia, dont la présence ce mercredi à Barcelone est plus qu’incertaine.

Paris Saint-Germain 2-0 Auxerre

Buts : Zabarnyi (32e) et Beraldo (54e) pour le PSG

Ce samedi, le PSG a retrouvé ses supporters dans un contexte qu’on peut qualifier d’assez étrange. Toutes les émotions étaient mélangées dans l’antre parisien, de l’excitation de voir Ousmane Dembélé présenter son précieux aux 48 000 supporters parisiens à une victoire sur Auxerre (2-0) qui fait grand bien à tout le monde, en passant par des sorties imprévues qui devraient encore plus garnir l’infirmerie parisienne. Un mélange d’euphorie, de satisfaction et d’inquiétude avant d’affronter une vieille connaissance : le FC Barcelone de Lamine Yamal, ce mercredi en Ligue des champions.

Retour au début de soirée, avec une ambiance ne ressemblant pas à celle d’un public mécontent d’une première défaite en championnat en terre ennemie pour la première fois depuis quatorze ans. Elle est en revanche focalisée sur le nouveau Ballon d’or, dont le sacre individuel a été honoré en grande pompe par le virage Auteuil (créateur d’un jolie bâche, pour l’occasion). Si Paris a quand même rayonné dans toute la planète cette semaine, l’équipe qui occupe le rectangle vert est actuellement décimée et ça se voit sur le terrain. Face à des Auxerrois au jeu décomplexé, le PSG ne parvient pas à asseoir son siège en début de match. Visiblement agacé depuis sa zone technique, Luis Enrique n’apprécie sans doute pas l’entame de match de ses joueurs. Il savoure en revanche l’ouverture du score d’Ilya Zabarnyi d’un but d’attaquant (32e, 1-0), sur une merveille de centre signée Vitinha.

Inquiétude pour Vitinha et Kvaratskhelia avant Barcelone

Dans un premier acte toujours aussi étrange, la satisfaction du premier but du défenseur ukrainien sous les couleurs parisiennes laisse vite place à l’inquiétude. D’abord par une sortie à la surprise générale du capitaine Vitinha quelques minutes après l’ouverture du score, suppléé par Achraf Hakimi dans la confusion. Blessé, préservé ou changement tactique au vu de la déception du joueur à sa sortie ? Une première zone d’ombre, doublée ensuite par Khvicha Kvaratskhelia stoppant net une course. Pas normal, encore une fois, pour un joueur jamais avide d’efforts. Le Géorgien est remplacé à la mi-temps par Bradley Barcola, et son attitude laisse croire qu’il pourrait être plus qu’incertain pour la Ligue des champions. Quatre jours avant Barcelone, Paris perd donc potentiellement deux cadres de plus, mais garde l’envie de gagner à l’instant T.

Les défenseurs font la différence

Dans le second acte, Paris double rapidement la mise. Faute d’attaquants, secteur de jeu plus que jamais en pénurie dans la capitale, ce sont les défenseurs qui s’emploient : l’offrande est cette fois signée Senny Mayulu, la déviation paraphée Lucas Beraldo dont la tête finit dans le petit filet de Donovan Leon (2-0, 54e). Paris diminué, mais Paris efficace. C’est sur ce premier fait que les Auxerrois tentent d’appuyer, à l’image de Kevin Danois, dont le talent n’est plus à prouver et dont la frappe vient fracasser le poteau de Lucas Chevalier (58e), poussé plus tard à une parade somptueuse qui évite la réduction du score dans le temps additionnel. En somme, c’est dans la gestion que Paris passe sa fin de partie avec le souci primordial d’éviter un énième pépin physique avant un déplacement périlleux sur la colline de Montjuïc. Du point de vue de son effectif, Paris ne s’est sans doute pas mis dans les meilleures dispositions pour un gros rendez-vous de C1. Mais au moins, le leader du championnat de France a assuré l’essentiel sur la scène domestique. En l’occurrence, retrouver un fauteuil de leader qu’il occupe la plupart du temps.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernández – Lee (Jangeal, 80e), Vitinha (Hakimi, 35e), Mayulu (Ndjantou, 62e) – Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia (Barcola, 46e). Entraîneur : Luis Enrique.

Auxerre (5-4-1) : Leon – Senaya, Siwe (Mara, 46e), Sierralta, Akpa (Coulibaly, 65e), Mensah – Casimir, Owusu (Diousse, 87e), Danois (Matondo, 75e), Namaso (Osman, 74e) – Sinayoko. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain