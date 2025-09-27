Kévin Danois, un milieu qui a du chien

Seul joueur de champ à avoir disputé l’intégralité des matchs de l’AJ Auxerre depuis le début de la saison, le jeune Kévin Danois régale par son volume de jeu au milieu de terrain. Son aventure en Bourgogne risque de ne pas durer éternellement, alors profitons-en !

« C’est David contre Goliath. Ce sera un match très difficile, mais c’est aussi un plaisir de jouer ce genre de match. Il faudra profiter de l’instant. On a su accrocher Monaco, Paris c’est encore plus fort. On pourra mettre en avant notre personnalité et notre état d’esprit. » Réaliste, Christophe Pélissier l’était en conférence d’avant-match. Reste à savoir quel visage afficheront ses joueurs face au Paris Saint-Germain ce samedi soir (coup d’envoi à 21h05) : celui d’une équipe entreprenante, chatoyante, provocatrice, mais qui finit avec la fameuse « défaite encourageante », comme face à Monaco (1-2) ou celui, moins éblouissant, plus pragmatique et charbonneur, mais efficace et finalement récompensé par une victoire aux forceps contre Toulouse (1-0) ? Dans les deux cas, un homme devra impérativement être surveillé, surtout avec la cascade de blessures à laquelle fait face le PSG : Kévin Danois.

Danois, c’est de la dynamite

Alors que c’est l’attaquant Lassine Sinayoko qui avait fait les choux gras du mercato auxerrois cet été, l’homme qui a le plus tiré son épingle du jeu dans l’effectif icaunais depuis ce début de saison joue un peu plus bas sur le terrain. S’il n’a ni marqué, ni encore délivré de passe décisive, Kévin Danois brille par son volume de jeu au milieu et s’est distingué tant par son pressing étouffant que par sa capacité à initier la première passe d’une action dangereuse. Pour la statistique, on notera aussi que le Guadeloupéen est le seul joueur de l’AJA à avoir disputé l’intégralité des cinq rencontres de Ligue 1. Une performance de haut vol pour celui qui, du haut de ses 21 ans, symbolise le retour de la jeunesse qui fait partie de l’ADN du club qu’il a rejoint en provenance du pôle espoir de Guadeloupe en 2019.

Je ne suis plus le petit kéké. J’ai montré quelque chose la saison dernière, il va falloir le confirmer, car j’ai désormais plus de responsabilités aux yeux du coach. Kéké Danois

Alors qu’il n’avait disputé « que » 22 matchs (dont 10 en intégralité) lors d’une saison 2024-2025 marquée par deux blessures, Danois a officiellement changé de statut à l’intersaison. Rien d’étonnant pour son entraîneur. « Quand on est arrivé il y a trois ans, on sentait qu’il était un peu frêle. On a beaucoup discuté avec lui en lui donnant des axes de progression et de travail à suivre, rappelait Christophe Pélissier avant le match contre Nantes. Là où on est vraiment très contents, c’est qu’il a écouté tout ce qu’on lui disait. » Sans fausse modestie, le milieu sait qu’il a franchi un cap : « Je ne suis plus le petit kéké. J’ai montré quelque chose la saison dernière, il va falloir le confirmer, car j’ai désormais plus de responsabilités aux yeux du coach », analyse celui qui se sent désormais « un petit peu responsable des jeunes qui montent » et essaie « de leur inculquer un peu de ce [qu’il a] vécu ».

Devenir plus tueur

Pas question pour autant de se reposer sur ses lauriers. En bon adepte du « qui aime bien, châtie bien », Christophe Pélissier estime que Kévin Danois « a la capacité de faire mieux dans les buts marqués et les passes décisives du fait de sa faculté à casser les lignes. Il doit être encore plus précis dans le dernier tiers du terrain ». L’intéressé le sait : « Je me projette beaucoup, mais je ne marque pas assez. Encore une fois, c’est quelque chose que je vais travailler et je pense pouvoir m’améliorer. » À ce jour, son bilan comptable avec l’équipe première se chiffre à deux buts : un en Ligue 2 contre Laval en 2023-2024 (l’année de son titre de champion avec l’AJA), l’autre en Coupe de France la même saison contre le FC Saint-Méziéry.

⚽️ #Ligue2BKT 🗨️ Kevin Danois : "C'était un rêve pour moi de marquer à l'Abbé Deschamps, je n'ai pas les mots pour décrire ça !"#beINSPORTS #Interview #AJALAVAL pic.twitter.com/6OW7aGcW2S — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 23, 2024

De fait, l’axe de progression numéro 1 du numéro 10 est tout trouvé. Cela ne l’a pas empêché pour autant de taper dans l’œil du sélectionneur des Espoirs Gérald Baticle qui l’a convoqué pour le dernier rassemblement des Bleuets : « Il y a beaucoup de joueurs qui progressent vite dans cette équipe, comme l’Auxerrois Kévin Danois, mais ils ne doivent pas griller les étapes », jugeait-il début septembre, après avoir choisi de se passer de ses services lors du dernier Euro. Entré en jeu pour le dernier quart d’heure face à la Serbie, l’Auxerrois n’est pas du genre à se plaindre, mais plutôt à prendre les choses étape par étape : d’abord le bac général, mention assez bien, en 2022, puis une petite minute symbolique en Ligue 1 contre Ajaccio lors de la saison ascenseur auxerroise, tout en continuant de faire le job avec la réserve, avant une installation chez les pros scellée par sa prolongation de contrat jusqu’en 2028 et le « courage » d’avoir refusé une offre de 11 millions d’euros de Bournemouth cet été pour rester encore un peu dans son « club de cœur ».

Quand Ligue1+ lui demande s’il se voit comme un espoir du championnat de France, Danois répond modestement qu’il est heureux qu’on parle de lui « et qu’on mette un peu plus de lumière sur l’AJA». En attendant, on peut lui promettre sans exagérer que la dernière fois qu’un Danois a autant régalé le milieu de terrain à l’Abbé-Deschamps, il tapait encore ses tout premiers ballons à La Gauloise de Basse-Terre. C’était Thomas Kahlenberg.

