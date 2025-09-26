Un nouveau blessé au PSG

Oh, un blessé à Paris !

Dans son traditionnel communiqué médical, le Paris Saint-Germain a annoncé la blessure de son capitaine Marquinhos : « Touché au quadriceps gauche, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines. » Il rejoint ainsi la longue liste des blessés, avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves. Un nouveau coup dur pour le PSG, à quelques jours du match contre le FC Barcelone en Ligue des champions, qui se jouera d’ailleurs au stade Montjuïc.

Cette absence risque bien de profiter à la recrue Illya Zabarnyi, doublure du défenseur brésilien. Recruté cet été pour 63 millions d’euros, l’ancien de Bournemouth va devoir se coltiner Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal et Dani Olmo pour sa première en Ligue des champions à l’extérieur.

Vivement la prochaine trêve internationale pour pouvoir envoyer des lettres à Didier Deschamps.

