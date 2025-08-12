Le PSG accueille une nouvelle recrue

Illya le maillot bleu, Zabarnyi.

Cela faisait des mois qu’il était attendu, le voilà enfin. Illya Zabarnyi, qui aurait dû être signé avant la Coupe du monde des clubs, est bien Parisien. L’Ukrainien de 22 ans sort d’une excellente saison avec Bournemouth où il a formé l’une des meilleures paires avec Dean Huijsen.

Forcément, un bon joueur de Premier League a un prix et selon différents médias, le club de la capitale aurait payé près de 70 patates pour l’international ukrainien. Point noir : ce dernier ne figurera pas dans les trente nommés au Ballon d’or, empêchant le PSG de battre le record.

Marquinhos va pouvoir souffler

Indiscutable jusqu’alors, Marquinhos pourrait bien faire les frais de cette nouvelle arrivée, en sautant du onze parisien, quelques mois après avoir remporté la Ligue des champions. Bien longtemps patient sur le mercato, le PSG s’est mis en marche dès la semaine dernière, en achetant coup sur coup Lucas Chevalier pour 50 millions et Zabarnyi, devenant ainsi le club français le plus dépensier devant Strasbourg.

La connexion avec Safonov est en marche.

