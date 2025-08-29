Lassine Sinayoko : la fin d’un drôle de feuilleton ?

Sauf retournement de situation de dernière minute, Lassine Sinayoko devrait rester un joueur de l’AJ Auxerre cette saison, ce qui serait plutôt surprenant au vu du feuilleton qui a entouré l’attaquant malien tout l’été. Et pour l’AJA, une assez bonne nouvelle en fin de compte.

« Ma priorité, c’est la préparation de Nantes. Après, c’est beaucoup de discussions. On sait que la dernière semaine, il y a toujours des mouvements inattendus. […] On essaye de gérer avec calme et sérénité, même si ce n’est jamais facile. » Voilà ce qu’il fallait retenir, en substance, de la conférence de presse de Christophe Pélissier de ce mercredi midi. De fait, samedi à 19h, le technicien auxerrois va disputer un match qui vaudra sûrement cher au moment de faire les comptes en fin de saison : un déplacement au FC Nantes. S’il sait d’ores et déjà que Donovan Léon sera absent à cause de son carton rouge reçu à Nice, qu’en sera-t-il du seul buteur icaunais de la partie, Lassine Sinayoko ? « Je laisse parler les rumeurs. Je travaille avec les joueurs sous contrat avec l’AJA et c’est le cas de Lassine, même si tout peut aller vite », répond Pélissier. Nul doute cependant qu’on se réjouirait de le voir aligné sur la pelouse de la Beaujoire. Auteur de deux buts en deux matchs, le Malien est en effet la dernière pièce maîtresse restante au sein de l’effectif auxerrois dans le champ.

L’été de toutes les convoitises

Au terme d’une saison 2024-2025 marquée par un maintien réussi en Ligue 1, l’heure était venue pour l’AJA de passer à la caisse en se séparant d’une grande partie de son effectif. Entre les retours de prêt (Hamed Junior Traoré), les options d’achat non levées (Han-Noah Massengo) et les départs gratos (Jubal, N’Gatta) ou non (Perrin, Ayé), ne restait plus grand-chose de l’ossature du groupe. Parmi les rares bijoux de la couronne pas encore vendus : Lassine Sinayoko. Sauf que l’international malien, dont le contrat avec l’AJA court jusqu’en juin 2026, a un potentiel qui en attire plus d’un. Auteur de cinq buts et neuf assists en Ligue 1, le quart-de-finaliste de la CAN 2024 a disputé l’intégralité des journées du dernier championnat.

Évalué à 4 millions d’euros par le site Transfermarkt, il coche toutes les cases de la valeur sûre et pas chère pour évoluer en attaque. Le Dynamo Moscou et Sankt-Pauli sont les premiers à tenter leur chance, mais les offres (entre 5 et 6 millions) sont refusées car jugées trop basses par les dirigeants auxerrois. Vient ensuite l’OGC Nice. « Lasso » serait chaud, mais le club azuréen aurait court-circuité son homologue icaunais en négociant directement avec l’intéressé. Commission juridique de la LFP saisie, dossier enterré. C’est là que surgit le RC Lens. Pierre Sage parle « d’accord écrits » qu’il conviendrait de « respecter ». Sauf que Sinayoko ne viendra jamais passer la visite médicale dans l’Artois. Là encore, le dossier finira en eau de boudin, Lens ayant préféré se retirer du micmac.

Se queda, pour le mieux ?

La dernière rumeur en date fait état d’un intérêt du Stade rennais pour l’attaquant. Une chimère de plus ? Toujours est-il qu’en attendant, le protagoniste de cette affaire garde la tête froide. Contrairement à Mathis Abline qui fait le forcing pour quitter Nantes pour le Paris FC ou Cheikh Tidiane Sabaly qui reste finalement au FC Metz, non sans avoir fait grève pour partir à Middlesbrough, Lassine Sinayoko continue de s’entraîner sans s’épancher sur les rumeurs dont il est l’objet et, mieux encore, se révèle diablement efficace puisqu’il est l’auteur de 100% des buts marqués par l’AJA lors des deux premières journées, le second face… à l’OGC Nice, alors qu’il était plus que jamais annoncé sur le départ.

Je suis persuadé qu’il ne lui manque que les stats et qu’il pourra les avoir cette année. Christophe Pélissier

Finalement, Lasso pourrait bien rester une saison de plus dans son club formateur. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur : « Le club sait que c’est un joueur que je veux absolument garder. En fin de saison dernière, j’ai commencé à le replacer à son poste, celui d’avant-centre, répétait Christophe Pélissier après la défaite à Nice (3-1). Je suis persuadé qu’il ne lui manque que les stats et qu’il pourra les avoir cette année. Il a donc ma confiance pour jouer dans cette position. » Seul problème : pour éviter un départ gratuit en fin de saison, il faudra impérativement prolonger une dernière fois son contrat. Car il n’est pas sûr qu’au prochain mercato d’été, l’AJA ait énormément de pépites à vendre à prix d’or pour maintenir ses comptes dans le vert.

Auxerre prête un défenseur à Kaiserslautern