S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Dans le viseur de Nice, Sinayoko ne boude pas l'AJA

ARM
Dans le viseur de Nice, Sinayoko ne boude pas l'AJA

Une reprise au calme.

Plusieurs médias annonçaient un bras de fer entre Lassine Sinayoko et l’AJ Auxerre, le joueur est finalement revenu à l’entraînement ce mardi, selon les informations de L’Équipe. À un an de la fin de son contrat avec l’AJA, l’international malien souhaite un départ vers l’OGC Nice, mais pas à tout prix.

Tous les chemins mènent à Nice

L’attaquant de 25 ans formé à Auxerre n’aura connu qu’un seul club de sa carrière, et ça commence visiblement à lui peser. Les dirigeants auxerrois ont déjà rejeté deux offres des Aiglons pour leur attaquant. Sinayoko, lui, a continué de rester sérieux et impliqué, ce dimanche, en permettant à son équipe de s’imposer face à Lorient (1-0) lors de la première journée de Ligue 1.

Hasard du calendrier : Auxerre se rendra… à Nice ce week-end. Une occasion peut-être de recevoir une troisième offre.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine