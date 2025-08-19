ACTU MERCATO
Dans le viseur de Nice, Sinayoko ne boude pas l'AJA
Une reprise au calme.
Plusieurs médias annonçaient un bras de fer entre Lassine Sinayoko et l’AJ Auxerre, le joueur est finalement revenu à l’entraînement ce mardi, selon les informations de L’Équipe. À un an de la fin de son contrat avec l’AJA, l’international malien souhaite un départ vers l’OGC Nice, mais pas à tout prix.
Tous les chemins mènent à Nice
L’attaquant de 25 ans formé à Auxerre n’aura connu qu’un seul club de sa carrière, et ça commence visiblement à lui peser. Les dirigeants auxerrois ont déjà rejeté deux offres des Aiglons pour leur attaquant. Sinayoko, lui, a continué de rester sérieux et impliqué, ce dimanche, en permettant à son équipe de s’imposer face à Lorient (1-0) lors de la première journée de Ligue 1.
Hasard du calendrier : Auxerre se rendra… à Nice ce week-end. Une occasion peut-être de recevoir une troisième offre.Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1
ARM