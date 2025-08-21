S’abonner au mag
Auxerre saisit la LFP dans l’affaire Lassine Sinayoko

La vengeance est un plat qui se mange froid.

Ça chauffe entre l’AJ Auxerre et l’OGC Nice ces derniers jours autour du cas Lassine Sinayoko. Les Aiglons ont multiplié les offres pour tenter d’enrôler l’attaquant des Ajaïstes, ces derniers ont repoussé ces avances à plusieurs reprises, et le joueur de 25 ans devrait finalement être recruté par le RC Lens. Une situation à première vue complètement normale en période de mercato. Or, l’AJA reproche au Gym d’être entré en contact directement avec l’international malien, sans accord préalable.

D’après les informations de L’Équipe, Auxerre a donc saisi la commission juridique de la LFP et les faits devraient être examinés mardi. Le principal intéressé a été contacté par l’UNFP pour s’assurer que cette situation n’avait pas d’impact négatif sur lui. S’il part se relancer à Lens, il pourra respirer un peu d’air (très) frais pour se changer les idées.

Et dire que samedi il y a un explosif Nice-Auxerre qui s’annonce. Miam !

Dans le viseur de Nice, Sinayoko ne boude pas l'AJA

