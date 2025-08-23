S’abonner au mag
Nice lance enfin sa saison contre Auxerre

TB
  Nice 3-1 Auxerre

Buts : Boga (3e), Akpa (24e CSC) et Moffi (76e) pour les Aiglons // Sinayoko (21e) pour l’AJA

Expulsion : Léon (45e+1) pour l’AJA

Les Aiglons ont retrouvé des ailes !

Muets (et battus) lors de leurs trois premiers matchs officiels de la saison, les Niçois ont démarré très fort pour faire plier Auxerre (3-1). Une première victoire qui va faire beaucoup de bien sur la Côte d’Azur. Surtout que le succès s’est dessiné dès les premiers instants, Jeremie Boga profitant d’un centre parfait de Tom Louchet pour tromper Donovan Léon (1-0, 3e). Au cœur d’une première demi-heure extrêmement animée, Yehvann Diouf multiplie les parades (et bénéficie de quelques miracles), cédant finalement face à l’inévitable Lassine Sinayoko, pour ce qui devrait être sa dernière sous le maillot auxerrois (1-1, 21e). Mais une nouvelle fois, les Niçois n’ont besoin que de trois minutes pour (re)prendre l’avantage, sur un contre-son-camp malheureux de Clément Akpa, venu intervenir devant Kevin Carlos (2-1, 24e).

Très plaisante, la partie prend une autre tournure juste avant la pause. En retard dans sa sortie, Léon fauche Isak Jansson au-delà des limites de sa surface et écope d’un rouge logique. Une nouvelle configuration qui a pour conséquence de fermer la partie au retour des vestiaires, malgré quelques tentatives de révolte icaunaises. Un espoir finalement éteint par Terem Moffi, qui n’a plus qu’à pousser au fond de la tête sur un amour de petit piqué proposé par Louchet (3-1, 76e). L’ancien Lorientais aurait même pu claquer un doublé, mais la barre transversale n’était pas de cet avis.

Vent de fraîcheur sur la Côte d’Azur.

Auxerre saisit la LFP dans l’affaire Lassine Sinayoko

TB

