Auxerre : Lassine Sinayoko bloqué dans une improbable histoire de transfert

Lassine de théâtre.

Depuis le début de ce mercato estival 2025, un transfert fait particulièrement parler en Ligue 1 : celui de Lassine Sinayoko au RC Lens. Partira, partira pas, celui qui est encore un joueur de l’AJ Auxerre, doit en effet signer dans le Pas-de-Calais, mais l’AJA temporise et bloque toujours son joueur. Ce dimanche, L’Équipe nous apprend ainsi que Lens et Auxerre ont trouvé un accord de principe, mais que les dirigeants auxerrois ont tout de même refusé que Sinayoko aille passer sa visite médicale.

Auxerre ne veut pas signer les papiers

Une situation assez incompréhensible, alors que Lens dit avoir respecté tous les points du contrat : une indemnité de 6,5 millions d’euros (et 1,5 de bonus), l’autorisation pour Lassine Sinayoko de jouer une dernière fois avec l’AJA contre Nice ce samedi (chose faite, avec Sinayoko buteur dans la défaite 3-1 des siens), et l’engagement de la direction icaunaise à signer les papiers nécessaires avant ce même samedi. Mais Auxerre n’a toujours pas fait le nécessaire, estimant devoir encore régler quelques détails avec l’entourage du joueur, toujours d’après L’Équipe. Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi après la victoire de Lens contre Le Havre (1-2), Pierre Sage, l’entraîneur lensois, est revenu sur cette histoire : « Si les engagements écrits sont respectés, et je dis bien écrits, alors on devrait l’avoir trouvé (l’accord avec Auxerre). Si j’attends le joueur ce lundi ? Peut-être ce soir. »

Le mercato se termine dans une semaine.

Nice lance enfin sa saison contre Auxerre