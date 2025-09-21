S’abonner au mag
Monaco au panache avec un doublé d'Ansu Fati, Auxerre surprend Toulouse en infériorité numérique

Il est de retour, et de quel manière !

Ce dimanche, les trois dernières affiches du week-end en Ligue 1 (faute de report d’OM-PSG à lundi soir, 20h) ont été animées. À commencer par le succès de l’AS Monaco, victorieux à domicile sur le FC Metz sur le score de 5-2. Déjà buteur lors de la déculottée reçue à Bruges ce jeudi en C1, Ansu Fati a remis le couvert en inscrivant un doublé pour sa première en championnat avec le club du Rocher. Mika Biereth et George Ilenikhena complètent le tableau des buteurs, en plus du CSC inscrit par le Messin Koffi Kouao. Revenu dans le droit chemin, Monaco est deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, à la différence de buts.

Auxerre au mental, pas de vainqueur entre Le Havre et Lorient

La deuxième belle perf’ de l’aprem est à mettre sur le compte des Auxerrois, vainqueurs de Toulouse à l’Abbé-Deschamps. Fragilisés par l’expulsion de Fredrik Oppegård peu après l’heure de jeu, les Icaunais sont quand même parvenus à aller chercher la victoire avec au préalable un but signé Danny Namaso (1-0), dans le temps additionnel de la première période. Un succès qui permet justement à Auxerre de revenir à égalité de points avec son adversaire du jour.

Au même moment, du côté du Havre, le HAC et Lorient ne parvenaient pas à se départager. Un but de chaque côté (Aiyegun Tosin, d’abord pour les Lorientais, puis Issa Soumaré pour Le Havre), et une mauvaise opération pour les locaux, encore quinzièmes aux portes des barrages. Pour les visiteurs aussi, d’ailleurs, toujours relégables et avant-derniers du championnat.

Ansu en grande forme, bonne année 2019 mes shegueys.

  Monaco 5-2 Metz

Buts : Biereth (28), Fati (46 et 83), Kouao CSC (86) et Ilenikhena (90+3) pour Monaco // Diallo (13) et Hein (67 sp) pour Metz

  Auxerre 1-0 Toulouse

But : Namaso (45+2) pour Auxerre

Expulsion : Oppegard (64) pour Auxerre

  Le Havre 1-1 Lorient

Buts : Soumaré (47e) pour le HAC // Tosin (21) pour Lorient

