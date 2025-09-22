S’abonner au mag
  • Ballon d'or 2025

Suivez en direct la cérémonie du Ballon d'or

Par Jérémie Baron
3 minutes

Ousmane Dembélé ? Lamine Yamal ? Achraf Hakimi ? Raphinha ? Ludovic Ajorque ? On va découvrir ensemble qui sera l'homme de cette année 2025.

Les trophées déjà décernés :

Trophée Kopa (M) : Lamine Yamal (Espagne – FC Barcelone)

Trophée Kopa (F) : Vicky López (Espagne – FC Barcelone)

Le classement en temps réel :

11. Pedri (Espagne – FC Barcelone)

12. Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie – Napoli/PSG)

13. Harry Kane (Angleterre – Bayern Munich)

14. Désiré Doué (France – PSG)

15. Viktor Gyökeres (Suède – Sporting CP/Arsenal)

16. Vinicius Júnior (Brésil – Real Madrid)

17. Robert Lewandowski (Pologne – FC Barcelone)

18. Scott McTominay (Écosse – Napoli)

19. João Neves (Portugal – PSG)

20. Lautaro Martínez (Argentine – Inter Milan)

21. Sehrou Guirassy (Guinée – Borussia Dortmund)

22. Alexis Mac Allister (Argentine – Liverpool)

23. Jude Bellingham (Angleterre – Real Madrid)

24. Fabián Ruiz (Espagne – PSG)

25. Denzel Dumfries (Pays-Bas – Inter Milan)

26. Erling Haaland (Norvège – Manchester City)

27. Declan Rice (Angleterre – Arsenal)

28. Virgil Van Dijk (Pays-Bas – Liverpool)

29. Florian Wirtz (Allemagne – Leverkusen/Liverpool)

30. Michael Olise (France – Bayern Munich)

21h20 : (On a le droit de dire qu’il est bidon, leur trophée de la meilleure action là ?)

21h15 : Le trophée Kopa féminin est également pour le Barça ! La crack Vicky López (19 ans).

21h11 : Ce sera son seul trophée du soir ! Et toc.

21h10 : QUELLE SURPRISE, LE TROPHÉE KOPA EST POUR LAMINE YAMAL ! Allez, next.

21h08 : Notre Raphaël Varane national qui vient remettre le Trophée Kopa. Coeur avec les doigts.

21h05 : On a donc troqué Didier Drogba pour Ruud Gullit. Il y a pire, comme remplaçant.

21h02 : On commence en beauté avec Charlotte.

20h58 : Allez, ça va enfin commencer.

20h45. C’est un peu long, quand même.

20h34 : Dembouz qui arrive ! En Ray-Ban et en détente.

20h33 : Pendant ce temps-là, ça bouge au Vélodrome

20h30 : L’immense Hustle Hard 304. La vraie star de la soirée.

20h28 : Bon, on a très peu de photos pour le moment donc voici Jordi Cruyff.

20h22 : LAMINE YAMAL EST LÀ ! Avec toute la délégation du Barça, évidemment.

20h21 : Oh wow Djib’ a fait tomber la veste.

20h20 : Raphaël Varane… Snif.

20h19 : Le Ballon d’or 2010 présent à Paris ! Je parle évidemment d’Andrés Iniesta.

20h16 : Bon, vous le sentez bien pour Ousmane ?

20h10 : Le début de classement chez les meufs :

11. Claudia Pina (Espagne)

12. Marta (Brésil)

13. Caroline Graham Hansen (Danemark)

14. Barbra Banda (Zambie)

15. Sandy Baltimore (France)

16. Cristiana Girelli (Italie)

17. Temwa Chawinga (Malawi)

18. Melchie Dumornay (Haïti)

19. Klara Bühl (Allemagne)

20. Pernille Harder (Danemark)

21. Amanda Gutierres (Brésil)

22. Esther Gonzalez (Espagne)

23. Johanna Rytting Kaneryd (Suède)

24. Sofia Cantore (Italie)

25. Emily Fox (États-Unis)

20h00 : Le top 10 ressemble donc à ça : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

19h56 : La queen Charlotte Cardin purée.

19h54 : Tu aurais mis Van Dijk et Pedri plus haut, @AndrésBlaugrana ?

19h53 : John Textor qui ose venir se pavaner sur le tapis rouge et au micro de La Chaîne L’Équipe. Bon.

19h41 : Michou sur le tapis rouge… et si c’était pour lui ?

19h32 : De toute façon, il n’y a rien d’autre d’important aujourd’hui, si ?

19h30 : SALUT LA TEAM ! Ici, on vit pour les récompenses individuelles plutôt que pour le football, alors on va suivre cette cérémonie du Ballon d’or tous ensemble !

