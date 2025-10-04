Lens grille Auxerre au finish

Auxerre 1-2 Lens

Buts : Sierralta (61e) pour l’AJA // Edouard (14e) et Sima (90e+6) pour le Racing

Explulsion : Ganiou (73e) pour les Lensois

Auxerre s’en bouffera les doigts.

Une demi-heure de supériorité numérique, 18 tirs à 7 mais seulement deux cadrés, un corner mal géré à la dernière minute, et voilà comment Auxerre se couchera ce soir avec zéro point dans la besace. De quoi frustrer Christophe Pélissier, rentré aux vestiaires avant même le coup de sifflet final, passablement énervé par la tournure des événements. Il faut dire qu’une semaine après une performance honorable au Parc, Auxerre nourrissait l’ambition de s’imposer à domicile face à une équipe de Lens en forme depuis le début de saison. Raté.

Dès l’entame, on sent des Lensois en cannes dans le sillage d’Odsonne Édouard. Une première fois en échec, l’ancien buteur du Celtic ne se loupe pas deux fois et ouvre le score après une récupération haute d’Adrien Thomasson (1-0, 14e). Auxerre est sonné, alors que Lassine Sinayoko n’arrive pas à attraper le cadre et que Danny Namaso ne trouve que le poteau sur une belle frappe à l’entrée de la surface. Avant la pause Édouard doit céder sa place sur blessure, mais on sent surtout les locaux en passe de revenir.

𝐀𝐮 𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐮 𝐛𝐨𝐮𝐭 ! 🤩 Pourtant réduits à dix à vingt minutes du terme et malmenés par des Auxerrois conquérants, les Artésiens sont restés solidaires pour aller chercher la victoire au bout du temps additionnel ! Bravo Messieurs ! 👏 @AJA 1-2 RC Lens#AJARCL pic.twitter.com/0hvUFonioo — Racing Club de Lens (@RCLens) October 4, 2025

Et ils poussent fort en ce sens au retour des vestiaires ! Sinayoko tente sa chance mais manque encore de réussite, avant que Francisco Sierralta ne bénéficie d’un coup de billard sur corner pour égaliser (1-1, 61e). Lens durcit le jeu, courbe l’échine et finit par payer son excès d’engagement quand Ismaelo Ganiou, pour sa première en Ligue 1, reçoit son deuxième jaune de la soirée et finit son match avant tout le monde. Lens durcit encore plus le jeu (21 fautes), le match, jusqu’ici très agréable, prend une autre tournure et les deux équipes ont autant envie de gagner qu’elles n’ont peur de perdre un point.

Auxerre pousse quand même devant son public mais ce sont finalement les visiteurs qui ont les meilleures situations. Abdallah Sila touche le poteau sur corner, quand la frappe de Samson Baidoo est repoussée par Donovan Leon. Sur le corner qui a suivi Sima se montre à nouveau, a parfaitement réglé la mire, et, d’une tête au premier poteau, offre trois points très précieux à Lens (2-1, 90e+6), qui suit la cadence du trio de tête. Que c’est cruel pour Auxerre, quinzième, mais avec beaucoup d’intentions de jeu, que c’est beau pour Lens, bien payé à l’Abbé-Deschamps.

