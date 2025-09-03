Jean-Louis Leca allume les dirigeants auxerrois

Leca l’a mauvaise.

Au cœur d’un sacré imbroglio en fin de mercato, le transfert avorté de Lassine Sinayoko d’Auxerre à Lens risque de faire parler encore pendant quelques temps. Invité sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing, est revenu sur un épisode dont il se serait bien passé et pour lequel il a encore en travers de la gorge le comportement des dirigeants de l’AJA. Alors que tout semblait ficelé pour l’arrivée de l’attaquant chez les Sang et Or, l’affaire aurait capoté parce que les Auxerrois n’auraient pas tenu leur parole. D’un calme olympien, l’ancien gardien a ainsi démonté point par point les comportements des Icaunais, soulignant que de leurs côtés, les Lensois avaient tout fait pour être en conformité avec Auxerre et les réglementations : « On a fait les choses dans les règles, a-t-il avancé. Je suis allé manger avec le directeur sportif et le président à Auxerre. On a fait une négociation de trois heures à table. On s’est serré la main ».

🗣️ Les vérités de Jean-Louis Leca, dirigeant de Lens, sur l'imbroglio Sinayoko : "Je suis allé à Auxerre, on s'est serré la main et on s'est regardé dans les yeux. Ils ont écrit le draft, tout était ok mais ce n'était tout simplement pas des hommes." #RMCLive pic.twitter.com/mLIi0B9eRT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 2, 2025

Avançant trois conditions avec l’AJA, le prix, qu’il puisse jouer contre Nice et une trace écrite du deal, Leca reproche aux Auxerrois de ne pas avoir tenu leur parole. « On s’est serré la main. Je leur ai dit « on est des hommes et j’espère qu’on restera des hommes ». J’ai serré la main à des gens qui m’ont regardé dans les yeux et qui m’ont dit « on est des hommes ici à Auxerre ». Apparemment ce n’était pas des hommes » a regretté le Corse, qui a aussi évoqué un draft, rédigé par les dirigeants auxerrois.

« Ils ont écrit le draft, ils nous l’ont envoyé. C’était prévu qu’il fasse la visite médicale. […] Le dimanche en partant au Havre, ça a été une discussion au téléphone avec des gens qui ne savaient plus où se mettre ». Leca parle même d’un rendez-vous avec le joueur « au McDonald’s à Auxerre avec le joueur », qui a par la suite attendu sur Paris le feu vert icaunais. Le directeur sportif parle ensuite d’une interdiction pour Sinayoko de voyager puis de menace à son encontre, précisant que « s’il voyageait, il y aurait des choses intentées contre lui ». Parlant de prise « en otage » d’un « gamin qui voulait venir », Leca en a décidément gros sur la patate.

On attend maintenant la réponse des dirigeants d’Auxerre.

