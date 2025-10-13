La Coupe de France a offert ce week-end un séance de tirs au but à 40 tentatives

Lloris n’en aurait arrêté aucun.

On a vécu des séances de tirs au but interminables, Manchester United-Villarreal (finale de Ligue Europa 2021), des Chelsea-Liverpool (finale d’League Cup 2022) ou encore des Côte d’Ivoire-Ghana (finale de la CAN 2015), mais ce qu’a offert le modeste stade Pierre-Blouen dimanche dernier à Cholet (R2) dépasse la fiction. Fontenay-le-Comte, club de National 3, s’est invité au 6e tour de la Coupe de France au terme d’un scénario qu’aucun scénariste n’aurait osé écrire. Zéro but dans le temps réglementaire, puis une séance de tirs au but interminable, irrespirable, qui a duré… 25 minutes. Quarante tentatives, des balles de match ratées, et un gardien héroïque.

Noah Renou, gardien réalisateur

Le héros du jour s’appelle Noah Renou, 21 ans, portier formé à Niort, devenu le réalisateur de cette folle pellicule amateur. Quatre arrêts, deux penaltys marqués, dont celui de la qualification (17-16). « Nous, les gardiens, c’est de l’instinct, il faut sentir le bon coup » , confie-t-il à RMC Sport, encore essoufflé par l’émotion.

À quatre reprises, les visiteurs ont eu la balle de match sans conclure, avant que Renou ne décide de boucler lui-même le scénario, un dernier tir plein centre, le gardien adverse plonge à côté, et la Vendée peut respirer.

Le Comte est bon, comme on dit à Fontenay.

