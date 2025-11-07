Le gros ras-le-bol du coach du Rayo Vallecano

Au moins il y avait plus qu’un seul supporter.

Le Rayo Vallecano a remporté un match de dingue jeudi soir face au Lech Poznań (3-2) en Ligue Conférence, mais l’après-match a viré au règlement de comptes. Son entraîneur, Iñigo Pérez, a quitté le stade avant même la conférence de presse, visiblement furax après une embrouille avec son défenseur Iván Balliu.

L’histoire démarre à la 55e minute, quand le Rayo est mené 0-2 à domicile. Pérez tente le coup de poker : quadruple changement, dont Balliu, sorti et pas franchement ravi. L’Albanais, encore tout chaud, s’installe sur le banc, mais lâche quelques mots qui ne passent pas. L’entraîneur s’avance, index tendu, visage rouge tomate. L’adjoint Adrián López doit s’interposer pour calmer le jeu.

Coaching partant

Le contexte n’aide pas. La veille, Balliu avait glissé en conf : « Je suis prêt à jouer les jeudis et dimanches. » Message à double fond, visiblement mal digéré par son coach. Ironie du sort, les remplaçants ont renversé le match, inscrivant deux des trois buts de la remontada (Jorge de Frutos 83e ; Isaac Palazón Camacho 59e). Mais au coup de sifflet final, Pérez n’a pas célébré : sac à dos sur les épaules, direction la sortie, sans un mot.

Le club a tenté d’éteindre l’incendie en parlant d’un « problème médical », pendant que le directeur sportif David Cobeno jouait les pompiers devant les micros. Sauf que selon El Confidencial, le vrai malaise est bien sur le banc. Une « réunion de crise » aurait même eu lieu entre joueurs dans le vestiaire.

Une soirée à Rayo des souvenirs.

