La soirée ubuesque d'un supporter du Rayo Vallecano

Une soirée à ne pas rayo de sa mémoire.

Ce jeudi soir, le Rayo Vallecano jouait son barrage de Ligue Conférence contre les Biélorusses de Neman. En raison de la guerre en Ukraine, le match se disputait au stade Gellért Fórum de Szeged en Hongrie. Pour cette rencontre, les supporters du club madrilène ne s’étaient pas déplacés en nombre puisqu’un seul et unique fan était présent dans les travées du stade hongrois pour afficher son soutien au Rayo.

🏆 Él ha sido el MVP del partido hasta su "lesión" en el minuto 20 🎙️Aquí, una pincelada de su historia, narrada por el gran @CarlosGangaG 🧵Se viene un hilo con sus mejores jugadas... pic.twitter.com/wH73yKEyQP — Maite Martín (@AS_MMartin) August 21, 2025

Une histoire à tomber dingue

D’après la radio espagnole Cope, cet Anglais amoureux du Rayo portait un maillot vintage de son équipe et a chanté comme un dingue au début du match. Sauf qu’à la vingtième minute, ce fameux supporter ne tenait plus le rythme et s’est viandé tout seul comme un grand. Après sa chute, il a commencé à saigner et les médecins l’ont évacué en dehors du stade. Résultat : ce casse-cou a loupé le but de la victoire de ses protégés, inscrit par Alvaro Garcia à la 77e minute.

Espérons qu’il soit remis pour le match retour.

