Un journaliste coupe l’électricité du stade avant Rayo Vallecano-Real Madrid

Vallecas by night.

À moins de deux heures du choc entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid pour la 12e journée de Liga, l’électricité du stade a sauté pendant que les joueurs étaient en pleine reconnaissance de la pelouse. Le responsable n’est pas un technicien mais un journaliste, Ben Fernandes, plume de Grada 3. Quelques heures plus tard, il confesse avoir branché son ordinateur sur la mauvaise prise, celle qui alimentait tout le stade…

« Tout ce que je peux faire, c’est demander pardon »

« En fait, le problème venait de la prise qui se trouvait à ma place. Elle était débranchée et, naïvement, j’ai branché mon ordinateur pour le recharger. Un technicien est venu me dire qu’il ne fallait pas la débrancher, car c’était le câble qui alimentait tout le monde. Tout ce que je peux faire, c’est demander pardon », s’est-il excusé sur X.

Pues, el problema venía del enchufe que estaba en mi sitio. Estaba desenchufado y, yo, inocentemente puse a cargar mi ordenador. Vino un técnico a decirme que no se podía desenchufar, porque era el cable que alimentaba a todo el mundo. Solo me queda pedir perdón… 🤣 https://t.co/AJ542K2aTo pic.twitter.com/3nXS479xhR — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) November 9, 2025

Heureusement, la lumière est revenue à temps. Pas celle du jeu, en revanche, dans un match surtout marqué par une panne de but et d’inspiration. Le Real, déjà battu à Liverpool, a calé à Vallecas, laissant Kylian Mbappé muet depuis deux matches.

Peut-être toute la lumière est-elle en ce moment sur le Stade Malherbe.

