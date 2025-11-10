S’abonner au mag
  • Liga
  • J12
  • Rayo Vallecano-Real Madrid (0-0)

Un journaliste coupe l'électricité du stade avant Rayo Vallecano-Real Madrid

Un journaliste coupe l’électricité du stade avant Rayo Vallecano-Real Madrid

Vallecas by night.

À moins de deux heures du choc entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid pour la 12e journée de Liga, l’électricité du stade a sauté pendant que les joueurs étaient en pleine reconnaissance de la pelouse. Le responsable n’est pas un technicien mais un journaliste, Ben Fernandes, plume de Grada 3. Quelques heures plus tard, il confesse avoir branché son ordinateur sur la mauvaise prise, celle qui alimentait tout le stade…

« Tout ce que je peux faire, c’est demander pardon »

« En fait, le problème venait de la prise qui se trouvait à ma place. Elle était débranchée et, naïvement, j’ai branché mon ordinateur pour le recharger. Un technicien est venu me dire qu’il ne fallait pas la débrancher, car c’était le câble qui alimentait tout le monde. Tout ce que je peux faire, c’est demander pardon », s’est-il excusé sur X.

Heureusement, la lumière est revenue à temps. Pas celle du jeu, en revanche, dans un match surtout marqué par une panne de but et d’inspiration. Le Real, déjà battu à Liverpool, a calé à Vallecas, laissant Kylian Mbappé muet depuis deux matches.

Peut-être toute la lumière est-elle en ce moment sur le Stade Malherbe.

Le Rayo empoche un point précieux face au Real Madrid

23
