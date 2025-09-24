S’abonner au mag
Trois buts et trois points pour Julián Álvarez contre le Rayo

EL
  Atlético 3-2 Rayo Vallecano

Buts : Álvarez (15e, 80e, 88e) pour les Colchoneros // Chavarría (45e+1), García (78e) pour les Franjirrojos

Atlético et Rayo, ça rime avec show.

Qui a dit qu’il n’y avait jamais de spectacle à l’Estadio Metropolitano ? Le Cholismo n’est pas mort, il se réinvente simplement et fait désormais dans l’offensive. Alors quand le Rayo Vallecano fait le déplacement pour mettre le feu, ça offre un match dingue (3-2). Dans une deuxième période particulièrement enlevée, le rythme – effréné – a été mené par les Franjirrojos, qui ont été récompensés par un but d’Álvaro García, d’abord refusé pour un hors-jeu signalé par l’arbitre de touche, avant que l’assistance vidéo ne l’accorde (1-2, 78e).

Le club de la banlieue madrilène croyait tenir l’exploit de la semaine, mais c’était compter sans Julián Álvarez. L’avant-centre argentin, qui avait déjà ouvert le score d’une très belle reprise de volée (1-0, 15e), est sorti de sa tanière lors du dernier quart d’heure. En renard des surfaces, il a permis aux Colchoneros d’égaliser (2-2, 80e) et de s’éviter une crise. Il a ensuite montré que sa palette était bien plus large : un décrochage pour demander le ballon dans les pieds à 30 mètres du but adverse, puis une frappe surpuissante en dehors de la surface qui fait mouche (3-2, 88e). Après s’être roulé par terre quelques minutes plus tôt, Diego Simeone a retrouvé ses esprits pour faire le tour du stade.

Eh oui, le Cholismo est bien vivant.

L’Atlético fausse la course à l’Europe, le Rayo et le Betis s’empoignent

EL

