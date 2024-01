L’Atlético s’en sort au finish face au Rayo

Atlético de Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Buts : Reinildo (35e) et Depay (90e) pour les Colchoneros // García (42e) pour Vallecas

En match en retard de la 20e journée ce mercredi, l’Atlético s’en est sorti avec réussite devant le voisin madrilène du Rayo (2-1). Sans éclat, mais avec trois points.

Et il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la rencontre prendre un rythme intéressant. Trouvé par Rodrigo Riquelme sur coup franc, Reinildo Mandava s’est en effet élevé plus haut que tout le monde pour placer sa tête au second poteau et ouvrir le score (1-0, 35e). À peine revenu d’une Coupe d’Afrique des nations achevée dès le premier tour, mais où il aura été le bourreau du Ghana, le Mozambicain a enfin retrouvé son niveau, après une rupture des ligaments croisés subie en août dernier. L’avantage n’a cependant duré que sept minutes, puisque peu avant la pause, Álvaro García s’est chargé de remettre les deux équipes à égalité. La passe en retrait de Josep Chavarría a permis au meneur d’enchaîner contrôle et volée du gauche à l’entrée de la surface, imparable pour Jan Oblak (1-1, 42e).

Aussi équilibré au retour des vestiaires, le duel s’est ensuite dessiné par un échange de contres. Une option qu’aurait pu exploiter Memphis Depay sur le service en profondeur de Pablo Barrios, conclu en face-à-face, mais invalidé par la VAR pour un hors-jeu quasi inexistant (82e). C’est finalement dans les ultimes instants que l’ancien de l’OL est parvenu à avoir gain de cause, en propulsant l’offrande d’Antoine Griezmann du pied droit, bien aidé par la faute de main de Stole Dimitrievski (2-1, 90e).

L’Atlético gagne à la façon Atlético.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Reinildo Mandava, Hermoso, Witsel – Riquelme (Lino, 58e), Saúl Ñíguez (Koke, 69e), Barrios, Vermeeren (Molina, 46e), Llorente (De Paul, 58e) – Correa (Griezmann, 58e), Memphis Depay. Entraîneur : Diego Simeone.

Rayo (3-4-2-1) : Dimitrievski – Aridane Hernández, Lejeune, Espino – Rațiu (Balliu, 64e), Kike Pérez (Crespo, 64e), Óscar Valentín, Chavarría – Palazón (De Frutos, 76e), Álvaro García (Trejo, 76e) – Camello (Falcao, 83e). Entraîneur : Francisco Rodríguez.

L'Atlético broie le Rayo